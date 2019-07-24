雷／《灼人秘密》5大場景暗藏隱喻！復古西餐廳埋第一個伏筆

記者林映妤／台北報導

趙德胤執導，吳可熙、夏于喬、宋芸樺主演國片《灼人秘密》已於19日全台上映，電影首周末跑出300萬票房，更引起許多女性觀眾共鳴與感動爆淚，好評不斷。除了片中驚悚、懸疑劇情與隱喻掀起討論，其實電影也在全台不少地方取景拍攝，這些場景有的為人熟知，也有些是私房景點，《ETtoday》就帶影迷解開神秘面紗。

───以下有《灼人秘密》劇情雷───

一、中山樓

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全片最震撼、戲劇張力飆到最高點的「巴掌戲」就在中山樓取景。吳可熙與張立昂一路你追我跑，穿梭在華麗的中式古典建築物長廊、室內空間中，觀眾尚在進入戲中戲《諜戀》時，導演施名帥卻突然打斷介入，猛掐吳可熙脖子、飄罵低俗髒字，甚至狂賞她巴掌！最終吳可熙情緒爆發反嗆，周遭聲響戛然而止。

中山樓除了內景，遠眺的山景也收錄在電影中，吳可熙、張立昂分別站在陽台沉思抽菸，晨曦雲霧繚繞，反映出妮娜的內心世界。

二、知美診所

妮娜在SPA館美容護膚，卻遭到3號攻擊、脅迫，夏于喬在這場戲中，無論是言語或是細微的動作、眼神都散發強烈惡意，並拿出存有「那一夜秘密」的手機影片播放。妮娜掙脫後，在充滿紅光的奇異空間中，追逐不斷逃竄的3號，這場戲充滿超現實美術設計，更添緊張刺激感官。

三、波麗路西餐廳

電影一開始，妮娜接到經紀人馬克電話通知有個電影試鏡機會，2人約見面的地點就在這間復古西餐廳。馬克在這裡對妮娜說出經典台詞「接戲就兩個理由，要嘛好角色，要嘛好多錢，這次，就是一個好角色」。妮娜也在這場戲看見檯燈中的壁虎，但似乎只有她一個人看到，為整部電影最終妮娜走向瘋魔狀態，埋下第一個伏筆。

四、和美漁港

妮娜片中拍攝電影《諜戀》，在風雨中要搭船離去，站在一艘破船上，故事設定這艘船會突然爆炸，她隨之落海，但導演喊Action之後，卻冒出警察阻止拍攝，所有人注意力轉移，沒人顧及船上的妮娜，一陣混亂中船隻爆炸，她驚慌落海差點溺死。

五、台中三義鯉魚潭村稻草田

妮娜返回南部老家，退去繁華都市的明星光彩，穿著樸實素衣，騎著摩托車穿梭在鄉間田野的小路中，金黃的稻草田輝映，一切看似平靜。這個「家鄉」也是妮娜跟摯愛Kiki一起長大、生活，擁有2人美好共同回憶的地方。