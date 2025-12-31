串流收視週榜／跨年5熱門片單！誤睡冰山總裁《非婚不可》追起來

記者陳芊秀／綜合報導

2025年最後一週串流收視又出現驚人的變化！Disney+韓劇《韓國製造》上線2天就奪下台灣收視第一；韓綜《黑白大廚2》在台灣Netflix連續兩週排行冠軍；改編自顧漫小說的陸劇《驕陽似我》圈粉速度快，日本超人氣動畫片《名偵探柯南：獨眼的殘像》上架串流即空降冠軍，《ETtoday星光雲》與大家一起關注最新串流收視排行，跨年連假追起來！

名偵探柯南：獨眼的殘像

▲《名偵探柯南：獨眼的殘像》。（圖／翻攝自日網）

《名偵探柯南：獨眼的殘像》自12月26日上架Hami Video，短短2天就衝上平台綜合榜收視冠軍。該片是難得以「毛利小五郎」為關鍵角色的劇場版，故事舞台設定在長野縣，描述長野縣警官查案時發生雪崩，失去了左眼和部分記憶，拚全力追查案件的過程，劇場版於6月25日全台上映，創下突破2.15億台幣的票房紀錄。

驕陽似我

▲《驕陽似我》。（圖／翻攝自微博）

大陸言情小說家顧漫有其不敗的影響力，筆下小說陸續被改編成電視劇《杉杉來了》、《何以笙簫默》、《微微一笑很傾城》、《你是我的榮耀》，皆在當時創下高收視率。而她筆下最新一部作品《驕陽似我》終於翻拍真人電視劇，由宋威龍、趙今麥主演，描述女大生聶曦光從校園進到職場，放下暗戀學霸莊序的苦澀，與職場菁英林嶼森展開新的戀情，兩男一女的三角關係，打從小說連載就是熱議焦點，如今翻拍真人劇集討論熱度再拉高，莊序、林嶼森的人設個性各自有粉絲關注討論，劇集還在播映中，現已登上Netflix週榜第3名。

韓國製造

▲《韓國製造》。（圖／翻攝自韓網）

韓劇《韓國製造》是Disney+年度大作，由鄭雨盛、玄彬領銜主演，時代設定是1970年代，以情報單位為故事舞台，描述情報局課長「白冀兌」面對財富與權力展現無窮野心，與檢察官「張健榮」展開對立的過程。玄彬難得在影視作品演黑化角色，開播前就吸引觀眾期待，在台灣上線後火速攻佔Disney+收視第一，擠下霸榜多週的經典動畫《動物方城市》。

整形過後

▲《整形過後》。（圖／公視+提供）

年底壓軸開播的台劇《整形過後》，是台灣首部以「整形醫療」題材的職人劇集，描述整形外科醫「江浩宇」原本是明星醫師，因一場爭議手術從公立醫院轉到診所，與正直倔強的學妹「楊雅頌」理念對立，過程中面對各種不同的事件，令男主角重新審視「美」背後的生命重量。劇集於13日開播，同時在4平台上架，最新一週在公視+、MyVideo奪冠，LINE TV收視第3、Hami Video則未能進熱門前10名。

非婚不可

▲《非婚不可》。（圖／翻攝自微博）

人氣短劇《非婚不可》在iQIYI直式短劇奪下收視冠軍！該劇由人氣演員王凱沐搭檔劉夕語，光是選角就被大批短劇迷列為必看片單。故事描述女主角宋言之意外撞破男友劈腿富婆，酒醉誤睡冰山總裁「姜硯城」，還錯以為是男模，兩人展開一段以「替嫁」為名，實則先婚後愛的愛情故事。

【台灣9串流平台收視】

Disney+／《韓國製造》奪冠

▲Disney+收視3強。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

friDay影音／《模範計程車3》連6週第一

▲friDay影音收視週榜（12/22-12/28）。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／《獨眼的殘像》空降奪冠

▲Hami Video收視週榜（12/22-12/28）。（圖／Hami Video提供）

iQIYI／《雙軌》奪冠！短劇第一《非婚不可》

▲iQIYI收視週榜（12/22-12/28）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI短劇收視週榜（12/22-12/28）。（圖／iQIYI提供）



KKTV／《女王偵訊室S5》奪冠

▲KKTV收視週榜（12/22-12/28）。（圖／KKTV提供）



LINE TV／《大生意人》連兩週冠軍

▲LINE TV收視週榜（12/22-12/28）。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／《整形過後》奪冠

▲MyVideo收視週榜（12/22-12/28）。（圖／MyVideo提供）

Netflix／《黑白大廚2》霸榜兩週

▲Netflix節目收視週榜（12/22-12/28）。（圖／iQIYI提供）

▲Netflix電影週榜（12/22-12/28）。（圖／iQIYI提供）

公視+／《整形過後》第一

▲公視+收視週榜（12/22-12/28）。（圖／公視+提供）