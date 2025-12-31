ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

張惠妹跨年前夕「無預警曝雙喜訊」
2大外送平台「跨年交管期間」暫停服務
最暖年末禮物！玄彬、孫藝真捐2億
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

曹西平 狄鶯 蔡依林 唐綺陽 唐從聖 陳美鳳 IU 邊佑錫

串流收視週榜／跨年5熱門片單！誤睡冰山總裁《非婚不可》追起來

記者陳芊秀／綜合報導

2025年最後一週串流收視又出現驚人的變化！Disney+韓劇《韓國製造》上線2天就奪下台灣收視第一；韓綜《黑白大廚2》在台灣Netflix連續兩週排行冠軍；改編自顧漫小說的陸劇《驕陽似我》圈粉速度快，日本超人氣動畫片《名偵探柯南：獨眼的殘像》上架串流即空降冠軍，《ETtoday星光雲》與大家一起關注最新串流收視排行，跨年連假追起來！

名偵探柯南：獨眼的殘像

▲▼串流收視週榜／跨年5熱門片單追起來！《非婚不可》先婚後愛。（圖／翻攝自韓網、X、微博）

▲《名偵探柯南：獨眼的殘像》。（圖／翻攝自日網）

[廣告]請繼續往下閱讀...

《名偵探柯南：獨眼的殘像》自12月26日上架Hami Video，短短2天就衝上平台綜合榜收視冠軍。該片是難得以「毛利小五郎」為關鍵角色的劇場版，故事舞台設定在長野縣，描述長野縣警官查案時發生雪崩，失去了左眼和部分記憶，拚全力追查案件的過程，劇場版於6月25日全台上映，創下突破2.15億台幣的票房紀錄。

驕陽似我

▲▼串流收視週榜／跨年5熱門片單追起來！《非婚不可》先婚後愛。（圖／翻攝自韓網、X、微博）

▲《驕陽似我》。（圖／翻攝自微博）

大陸言情小說家顧漫有其不敗的影響力，筆下小說陸續被改編成電視劇《杉杉來了》、《何以笙簫默》、《微微一笑很傾城》、《你是我的榮耀》，皆在當時創下高收視率。而她筆下最新一部作品《驕陽似我》終於翻拍真人電視劇，由宋威龍、趙今麥主演，描述女大生聶曦光從校園進到職場，放下暗戀學霸莊序的苦澀，與職場菁英林嶼森展開新的戀情，兩男一女的三角關係，打從小說連載就是熱議焦點，如今翻拍真人劇集討論熱度再拉高，莊序、林嶼森的人設個性各自有粉絲關注討論，劇集還在播映中，現已登上Netflix週榜第3名。

韓國製造

▲▼《韓國製造》。（圖／翻攝自韓網）

▲《韓國製造》。（圖／翻攝自韓網）

韓劇《韓國製造》是Disney+年度大作，由鄭雨盛、玄彬領銜主演，時代設定是1970年代，以情報單位為故事舞台，描述情報局課長「白冀兌」面對財富與權力展現無窮野心，與檢察官「張健榮」展開對立的過程。玄彬難得在影視作品演黑化角色，開播前就吸引觀眾期待，在台灣上線後火速攻佔Disney+收視第一，擠下霸榜多週的經典動畫《動物方城市》。

整形過後

▲▼《整形過後》。（圖／公視+提供）

▲《整形過後》。（圖／公視+提供）

年底壓軸開播的台劇《整形過後》，是台灣首部以「整形醫療」題材的職人劇集，描述整形外科醫「江浩宇」原本是明星醫師，因一場爭議手術從公立醫院轉到診所，與正直倔強的學妹「楊雅頌」理念對立，過程中面對各種不同的事件，令男主角重新審視「美」背後的生命重量。劇集於13日開播，同時在4平台上架，最新一週在公視+、MyVideo奪冠，LINE TV收視第3、Hami Video則未能進熱門前10名。

非婚不可

▲▼串流收視週榜／跨年5熱門片單追起來！《非婚不可》先婚後愛。（圖／翻攝自韓網、X、微博）

▲《非婚不可》。（圖／翻攝自微博）

人氣短劇《非婚不可》在iQIYI直式短劇奪下收視冠軍！該劇由人氣演員王凱沐搭檔劉夕語，光是選角就被大批短劇迷列為必看片單。故事描述女主角宋言之意外撞破男友劈腿富婆，酒醉誤睡冰山總裁「姜硯城」，還錯以為是男模，兩人展開一段以「替嫁」為名，實則先婚後愛的愛情故事。

【台灣9串流平台收視】

Disney+／《韓國製造》奪冠

▲▼Disney+收視3強。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

▲Disney+收視3強。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

friDay影音／《模範計程車3》連6週第一

▲▼friDay影音收視週榜（12/22-12/28）。（圖／friDay影音提供）

▲friDay影音收視週榜（12/22-12/28）。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／《獨眼的殘像》空降奪冠

▲▼Hami Video收視週榜（12/22-12/28）。（圖／Hami Video提供）

▲Hami Video收視週榜（12/22-12/28）。（圖／Hami Video提供）

iQIYI／《雙軌》奪冠！短劇第一《非婚不可》

▲▼iQIYI收視週榜（12/22-12/28）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI收視週榜（12/22-12/28）。（圖／iQIYI提供）

▲▼iQIYI收視週榜（12/22-12/28）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI短劇收視週榜（12/22-12/28）。（圖／iQIYI提供）

KKTV／《女王偵訊室S5》奪冠

▲▼KKTV收視週榜（12/22-12/28）。（圖／KKTV提供）

▲KKTV收視週榜（12/22-12/28）。（圖／KKTV提供）

LINE TV／《大生意人》連兩週冠軍

▲▼LINE TV收視週榜（12/22-12/28）。（圖／LINE TV提供）

▲LINE TV收視週榜（12/22-12/28）。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／《整形過後》奪冠

▲▼MyVideo收視週榜（12/22-12/28）。（圖／MyVideo提供）

▲MyVideo收視週榜（12/22-12/28）。（圖／MyVideo提供）

Netflix／《黑白大廚2》霸榜兩週

▲▼Netflix節目收視週榜（12/22-12/28）。（圖／iQIYI提供）

▲Netflix節目收視週榜（12/22-12/28）。（圖／iQIYI提供）

▲▼Netflix電影週榜（12/22-12/28）。（圖／iQIYI提供）

▲Netflix電影週榜（12/22-12/28）。（圖／iQIYI提供）

公視+／《整形過後》第一

▲▼公視+收視週榜（12/22-12/28）。（圖／公視+提供）

▲公視+收視週榜（12/22-12/28）。（圖／公視+提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

Disney+iQIYIKKTVfriDay影音LINE TV愛奇藝MyVideoHami VideoNetflix公視+短劇

推薦閱讀

樂天女孩「熱戀CEO男友」機場當街深吻全被拍！開雙B豪車一起回愛巢

樂天女孩「熱戀CEO男友」機場當街深吻全被拍！開雙B豪車一起回愛巢

10小時前

快訊／韓73歲國民影帝驚傳病危！吃飯噎到昏迷　CPR搶救住進加護病房

快訊／韓73歲國民影帝驚傳病危！吃飯噎到昏迷　CPR搶救住進加護病房

8小時前

李玉璽結婚內幕！親戚爆「媽媽強烈反對」許允樂凍卵掃除婚事障礙

李玉璽結婚內幕！親戚爆「媽媽強烈反對」許允樂凍卵掃除婚事障礙

11小時前

昔鬧翻！曹西平三哥首發聲「情分與關心始終都在」　急返台送最後一程

昔鬧翻！曹西平三哥首發聲「情分與關心始終都在」　急返台送最後一程

22小時前

曹西平未婚！狄鶯當眾問「你是GAY嗎」　他霸氣7字回擊…全場閉嘴

曹西平未婚！狄鶯當眾問「你是GAY嗎」　他霸氣7字回擊…全場閉嘴

21小時前

蔡依林唱一半「30公尺巨蟒」直衝觀眾席！震撼畫面曝...全場掉下巴

蔡依林唱一半「30公尺巨蟒」直衝觀眾席！震撼畫面曝...全場掉下巴

21小時前

蔡依林演唱會「踩巨蟒」傳大陸審批不會過！網急喊：拜託不要閹割

蔡依林演唱會「踩巨蟒」傳大陸審批不會過！網急喊：拜託不要閹割

7小時前

36歲差爺孫戀玩完！75歲男星認了「遭女友瞞婚」：原來我是第三者

36歲差爺孫戀玩完！75歲男星認了「遭女友瞞婚」：原來我是第三者

4小時前

謝盈萱近看「蔡依林站蛇頭」從面前經過！　震驚：這不只是演唱會

謝盈萱近看「蔡依林站蛇頭」從面前經過！　震驚：這不只是演唱會

9小時前

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」！生前無子…4兄弟全鬧翻

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」！生前無子…4兄弟全鬧翻

12/30 08:20

沈玉琳「體內大量血癌細胞」親回化療進度！　尚未出院原因曝光

沈玉琳「體內大量血癌細胞」親回化療進度！　尚未出院原因曝光

10小時前

夏和熙當眾宣佈脫單「高帥另一半」曝光！羞曝排戲第一天就到Motel

夏和熙當眾宣佈脫單「高帥另一半」曝光！羞曝排戲第一天就到Motel

12/30 17:45

熱門影音

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七
蔡依林砸9億打造愉悅宇宙　大巨蛋巨蛇繞場超驚人!

蔡依林砸9億打造愉悅宇宙　大巨蛋巨蛇繞場超驚人!
蔡依林喊話粉絲：上班辛苦了　「陪你們度過2025最後一天」

蔡依林喊話粉絲：上班辛苦了　「陪你們度過2025最後一天」
60歲王月暈倒緊急開顱　將再動刀寫遺願:國修務必來接我

60歲王月暈倒緊急開顱　將再動刀寫遺願:國修務必來接我
【享壽66歲】曹西平深夜驚傳家中離世！　前天才發文感嘆地震

【享壽66歲】曹西平深夜驚傳家中離世！　前天才發文感嘆地震
孫德榮批朱孝天「F4最不紅」　怒轟：就你問題最多

孫德榮批朱孝天「F4最不紅」　怒轟：就你問題最多
戴佩妮台上宣布取消2巡演！　霸氣：我不在乎什麼面子

戴佩妮台上宣布取消2巡演！　霸氣：我不在乎什麼面子
酸民留言「我不喜歡你」　朱孝天回嗆：你算老幾？

酸民留言「我不喜歡你」　朱孝天回嗆：你算老幾？
演藝圈大哥勸「不要愛納豆了」　依依超專情：我上輩子踢破他骨灰罈

演藝圈大哥勸「不要愛納豆了」　依依超專情：我上輩子踢破他骨灰罈
蔡依林也跟上撒嬌挑戰　愛犬在旁邊應援：汪！

蔡依林也跟上撒嬌挑戰　愛犬在旁邊應援：汪！
炎亞綸交往阿本9年　首揭分手主因！

炎亞綸交往阿本9年　首揭分手主因！
鄭敬淏《公益律師》放閃秀英　突跳〈說出你的願望〉

鄭敬淏《公益律師》放閃秀英　突跳〈說出你的願望〉
曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

吳宗憲哽咽談曹西平：一路好走　曾包下演唱會剩票「我們很挺你」

吳宗憲哽咽談曹西平：一路好走　曾包下演唱會剩票「我們很挺你」

炎亞綸交往阿本9年「期間曖昧別人」　「爆爭執砸電視」首揭分手主因

炎亞綸交往阿本9年「期間曖昧別人」　「爆爭執砸電視」首揭分手主因

RAIN打招呼

RAIN打招呼

戴佩妮隔9年唱回小巨蛋　認身體出狀況：不能亂動

戴佩妮隔9年唱回小巨蛋　認身體出狀況：不能亂動

葛仲珊消失9年內幕曝光！　壓力大到「五官離奇失能」

葛仲珊消失9年內幕曝光！　壓力大到「五官離奇失能」

張棟樑、信淋雨帥跳周董《飄移》！　王耀慶「腳打石膏」照上台：沒資格生病

張棟樑、信淋雨帥跳周董《飄移》！　王耀慶「腳打石膏」照上台：沒資格生病

蔡依林〈Pleasure〉新歌首秀超辣！　漆黑戰袍「挖大洞只剩bra」

蔡依林〈Pleasure〉新歌首秀超辣！　漆黑戰袍「挖大洞只剩bra」

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

李聖傑突Cue曾國城唱〈你那麼愛她〉　他抱病硬唱..炎亞綸坐旁邊狂笑XD

李聖傑突Cue曾國城唱〈你那麼愛她〉　他抱病硬唱..炎亞綸坐旁邊狂笑XD

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

看更多

【是阿妹♥】飛機降落台東...張惠妹驚喜現聲廣播！

即時新聞

剛剛
剛剛
28分鐘前10

Apple尪「打球受傷無限輪迴」　她看傻：到底是嫁牙醫還籃球員？

1小時前1

串流收視週榜／跨年5熱門片單！誤睡冰山總裁《非婚不可》追起來

1小時前41

凱渥名模政大畢業了！碩士讀2年「論文口試過關」：人生里程碑

1小時前12

前HKT48山田麻莉奈宣布結婚「孩子已經出生了」！　丈夫是聲優

2小時前1

美乳女神席德妮「暴肥13公斤」！上圍激增屁股變大　褲子穿不下驚喊：太瘋狂

2小時前31

曹西平驟逝！白冰冰嘆「電話簿又刪掉一個名字」　憶過往：心少了一塊

2小時前1

范冰冰終於拿到影后獎座！大馬豪宅「私宴領金馬」　富商笑喊：祥兆

2小時前23

陳詩媛不藏了！「公開未曝光婚紗照」被王齊麟壁咚…她挺孕肚反應超甜

2小時前102

台劇男星是蔡依林演唱會工作人員　「凌晨1點還在大巨蛋」曝幕後

3小時前1

沒買到票有福了！大巨蛋金唱片這裡可以看　兩平台同步直播

讀者迴響

熱門新聞

  1. 樂天女孩「熱戀CEO男友」機場當街深吻全被拍
    10小時前1622
  2. 快訊／韓73歲國民影帝驚傳病危！吃飯噎到昏迷
    8小時前84
  3. 李玉璽媽媽急抱孫　許允樂凍卵掃除婚事障礙
    11小時前1415
  4. 昔兄弟鬧翻！曹西平三哥首發聲「情分與關心始終都在」　
    22小時前2412
  5. 曹西平未婚！狄鶯當眾問「你是GAY嗎」　他霸氣7字回擊…全場閉嘴
    21小時前3410
  6. 蔡依林唱一半「30公尺巨蟒」直衝觀眾席
    21小時前507
  7. 蔡依林演唱會「踩巨蟒」太強　陸網憂心審批不會過
    7小時前164
  8. 36歲差爺孫戀玩完！75歲男星認了「遭女友瞞婚」　
    4小時前3218
  9. 謝盈萱近看「蔡依林站蛇頭」從面前經過！
    9小時前287
  10. 曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」
    12/30 08:205827
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合