Lulu認了「有時候會忙到哭」！上台前還在確認婚禮 年末吐心聲

記者潘慧中／綜合報導

Lulu（黃路梓茵）31日在社群平台回顧2025年的忙碌生活，並宣布將重返其跨年主持生涯的起點高雄，但這次是以「歌手」身分擔任跨年開場嘉賓，對她來說特別有意義。

▲Lulu即將在高雄唱跨年。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）



Lulu回憶起人生第一場跨年主持就是在高雄，此後便開始了超過10年的跨年主持馬拉松，一路從22歲主持到33歲。如今34歲的她，即將帶著新專輯與新表演重返高雄跨年場，特別的是，這次她將以歌手的身分擔任開場來賓，「這對我來說非常有意義，我也盡全力用200%的力氣去準備，希望帶給大家一個好玩又熱力的演出。」

▲Lulu如火如荼地準備演出。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）



回首整個2025年，Lulu直言「忙到快吐了」，有時甚至因為太多事情同時發生「忙到哭」。她透露自己時常處於多工狀態，像是「金鐘獎準備上台前還在確認婚禮的東西」，或是在排練舞台劇時要「對焦專輯的內容」，甚至一結束見面會主持就得「衝去練跨年表演」。儘管行程滿檔，她仍堅持對所有工作負責，「每一件事情我都開 100 能量去做。」

▲Lulu同時還忙於與陳漢典的婚事。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）



為了在滿檔行程中找回體力，Lulu透露休息時間幾乎都待在按摩床上，「被教練用筋膜刀按摩」或「被老師滑罐」。面對即將到來的新年，她笑稱自己有個「懶惰的願望」，那就是「輕鬆過日子」。她由衷期盼未來的日子能「一直出門玩或是一直躺著做spa」，在全力衝刺事業之餘，也能擁有喘息的空間。

Lulu IG全文：

我人生第一場跨年主持是在我22歲的時候

就是在高雄！！！

然後我就每年主持每年主持22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32，一路到33歲（想想好恐怖）

今年我終於又發片了

帶著我的新專輯還有新表演要來到高雄

以「歌手」的身分擔任開場表演

這對我來說非常有意義

我也盡全力用200%的力氣去準備

希望帶給大家一個好玩又熱力的演出

我的2025真的好忙

忙到快吐了

有時候也會忙到哭

因為太多事情同時在我身上發生

金鐘獎準備上台前還在確認婚禮的東西

準備舞台劇的時候要一邊對焦專輯的內容

結束上一個見面會主持一下台就衝去練跨年表演

每一件事情我都開100能量去做

因為每一件事對我來說都很重要

所以我就必須要花更多力氣去調度我能喘息的時間

沒事的時候我都在按摩床上被教練用筋膜刀按摩

不然就是在另一張按摩床上被老師滑罐

我新年的願望就是我可以輕鬆過日子～

哈哈哈哈哈哈（這是什麼懶惰的願望）

拜託給我可以一直出門玩或是一直躺著做spa的小日子吧