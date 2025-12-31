沒買到票有福了！大巨蛋金唱片這裡可以看　兩平台同步直播

記者吳睿慈／台北報導

第40屆金唱片頒獎典禮（The 40th Golden Disc Awards）移師來到臺北大巨蛋，預計在2026年1月10日正式登場，門票開搶後掀起熱烈迴響，仍有粉絲哀嚎沒買到票，如今觀眾有福了！Disney+ 、TVBS於31日帶來重磅驚喜，活動當日16點起由TVBS歡樂台轉播及Disney+線上直播，邀請粉絲一起參與韓國音樂年度最高榮耀的盛典。

▲金唱片即將在臺北大巨蛋舉辦。（圖／Disney+提供）



金唱片頒獎典禮創立於1986年，素有「韓國葛萊美」之稱，是韓國歷史最悠久的韓國流行音樂頒獎典禮，由《日刊體育》與韓國唱片產業協會主辦，憑年度專輯銷量與數位音樂平台播放量評選得獎者，獎項分為「數位音源部門」與「專輯部門」兩大類，並設有新人獎、製作人獎與全球人氣獎等特別獎項，是公認最公正且具影響力的活動之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲金唱片在TVBS歡樂台及Disney+同步直播。（圖／Disney+提供）



金唱片頒獎典禮今年首度移師台灣，將在台北大巨蛋舉辦，典禮主持群由將迎來第10次主持金唱片的歌手成始璄，二搭《女神降臨》演員文佳煐共同主持，頒獎嘉賓陣容則囊括韓劇男神宋仲基，《背著善宰跑》新生代男神邊佑錫，他與IU合作的Disney+新劇《21世紀大君夫人》未播就已經引爆話題，以及聲演《Kpop 獵魔女團》的安孝燮，更有華語天后蔡依林、及國民男友許光漢。

▲▼蔡依林、許光漢身為特別頒獎人受邀出席。（圖／Disney+提供）



舞台表演陣容也是一大看點，包含將角逐本次專輯本賞、數位音源本賞的BLACKPINK成員JENNIE，她將首次以個人身分登上台北舞台；超夯新人男團CORTIS於亞洲明星盛典（AAA）掀起風暴後再度登場，充滿少年感的表演以及洗腦神曲《GO!》席捲全球；還有Stray Kids、ALLDAY PROJECT 等共18組超人氣K-pop表演，超豪華的演出卡司都能在TVBS歡樂台及Disney+即時觀看。