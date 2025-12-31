范冰冰終於拿到影后獎座！大馬豪宅「私宴領金馬」　富商笑喊：祥兆

記者蕭采薇／台北報導

憑藉電影《地母》奪下第62屆金馬獎影后的范冰冰，終於拿到屬於她的獎盃了！范冰冰飛抵馬來西亞吉隆坡，與導演張吉安相見歡，兩人在電影聯合出品人、丹斯里陳志遠的豪宅私宴中，完成了這場遲來的「頒獎儀式」。

▲（左起）《地母》導演張吉安、聯合出品人丹斯里陳志遠、范冰冰齊聚「領獎」。（圖／翻攝自導演張吉安臉書）

張吉安感性表示，這是他2025年行使的最後一份職責，看著范冰冰雀躍地捧著獎座，讓他瞬間回想起兩人在此地拍攝時的點點滴滴。導演張吉安在臉書透露，金馬落幕一個多月，趁著范冰冰抵馬，出品人丹斯里陳志遠特地邀請大家到府上聚餐慶功。

這位大馬富商久聞「金馬」大名，第一次親眼見到如此金燦燦、沉甸甸的獎座，忍不住幽默笑稱：「明年（2026）馬年還沒到，『金馬』先到府上來拜年了，祥兆也！」為這場跨年聚會增添不少喜氣。

▲影后范冰冰拿到金馬獎盃了。（圖／翻攝自導演張吉安臉書）

張吉安寫道：「在2025結束前，以導演身分來行使今年的最後一份職司，將『最佳女主角』獎座，最終交到女主手中了。」他感性回憶，當下看著范冰冰雀躍地捧著獎座，腦海中隨即浮現她當時跟著劇組下鄉到吉打駐村生活的畫面，「那些下田、插秧、牽水牛、摘菜、下廚、解降的畫面，再度映現眼前。」字裡行間流露對這位影后敬業精神的肯定。

▲導演張吉安（左）為范冰冰代領獎盃，兩人在跨年前夕「面交」。（圖／翻攝自導演張吉安臉書）

其實在金馬獲獎當晚，范冰冰就曾與張吉安通了1個多小時的電話，當時她激動痛哭，透露收到了700多則祝賀訊息，「很多很久沒聯絡的大咖演員都替她開心。」她更視張吉安為幸運之神。 這部讓范冰冰封后的《地母》，目前正持續在台灣戲院熱映中。

張吉安或許願：「但願這部電影明年能繼續巡映到該去的地方，一刀不剪。」值得一提的是，台灣目前是全亞洲唯一上映「一刀未剪版」的國家，影迷千萬把握跨年假期，進戲院一睹影后最原汁原味的精湛演技。