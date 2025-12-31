台劇男星是蔡依林演唱會工作人員　「凌晨1點還在大巨蛋」曝幕後

記者黃庠棻／台北報導

天后蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會30日晚間於台北大巨蛋正式揭幕，首場即吸引4萬名歌迷進場朝聖，斥資高達9億元打造的超規格舞台與視覺效果震撼全場，所有細節也引爆社群討論。台劇男星邱昊奇也在社群網站上分享，自己擔任蔡依林演唱會幕後工作人員的花絮，引起熱議。

▲蔡依林演唱會引爆全台討論。（圖／凌時差提供）

邱昊奇30日在社群網站上發文，表示自己下班後就直衝大巨蛋的蔡依林演唱會上工，寫下「Jolin即將轟翻全場」，同時曬出一張AAA通行證，原來他在幕後導演組裡面擔任工作人員，他更分享一群工作人員在房間內剪接影片的幕後花絮。

▲邱昊奇擔任蔡依林演唱會幕後工作人員。（圖／翻攝自Instagram／haochichiu）

不僅如此，邱昊奇也發文記錄了自己的工作過程，與夥伴在蔡依林演唱會結束後的凌晨一點都還在大巨蛋裡剪接，他說道「演唱會最刺激的不是現場拍攝，是後台交接。我們必須在5分鐘內做出50分鐘的決定。第一，故事節奏成立。第二，聲音品質穩定。第三，觀眾看得懂重點。」

▲邱昊奇擔任蔡依林演唱會幕後工作人員。（圖／翻攝自Instagram／haochichiu）

對此，邱昊奇強調「在跨年演唱會這種大型製作裡，專業不等於完美主義。專業是『把需求對齊、把節點守住、把交付做到位。』」而蔡依林最新發出的演唱會影片也是他參與的作品之一，他感性說道「昨晚現拍現剪！帥啦！還有兩天！加油加油」也透露他將會持續參與天后的演唱會。

▲邱昊奇擔任蔡依林演唱會幕後工作人員。（圖／翻攝自Instagram／haochichiu）

事實上，邱昊奇過去曾擔任王力宏演唱會和蕭亞軒MV的舞者，後來演出戲劇出道，代表作有《已讀不回的戀人》、《廢財闖天關》等，今年在金鐘獎熱劇《星空下的黑潮島嶼》中飾演「黃幹事」一角受到好評，與男主角吳念軒有許多對手戲，私底下他也從事表演指導與影像創作，是多方位型的藝人。

▲邱昊奇。（圖／翻攝自Instagram／haochichiu）