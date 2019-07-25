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影／威爾史密斯《雙子殺手》複製人計畫曝光！網友爆陰謀論超毛

記者林映妤／綜合報導

李安執導、威爾史密斯（Will Smith）主演的《雙子殺手》25日釋出第二支預告！開頭威爾史密斯家中遭人入侵，接連遭到追殺，然而這位殺手竟是23歲的自己！在預告釋出前，威爾史密斯就先在IG上po出自己「動態捕捉」拍攝過程，回春特效令網友驚豔不已。今這支預告公布後，也有網友提出「陰謀論」。

▲▼李安執導《雙子殺手》威爾史密斯。（圖／翻攝自《雙子殺手》預告）

▲李安執導《雙子殺手》威爾史密斯一人分飾兩角。（圖／翻攝自《雙子殺手》預告）

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威爾史密斯飾演的是一名準備退休的美國國安局（NSA）特工亨利布洛根（Henry Brogen），經調查後他發現殺手是比自己年輕25歲，各方面能力都較他強的複製人。預告中他的一舉一動都被複製人精準預測，可說是「自己是自己最強大的敵人」。

這支預告將「雙子計畫」搬上檯面，「雙子計畫利用DNA扮演上帝」，25年前亨利血液中的DNA被悄悄偷去利用，如今複製人成為他此生最大的危機。片中亨利更玩笑稱，「如果他們要複製一個人，應該要複製曼德拉總統。」瑪麗伊莉莎白文斯蒂德（Mary Elizabeth Winstead）飾演的特工丹妮則馬上吐槽：「曼德拉總統不能在兩公里外射殺火車上的人。」

▲▼李安執導《雙子殺手》威爾史密斯。（圖／翻攝自《雙子殺手》預告）

▲《雙子殺手》瑪麗伊莉莎白文斯蒂德（左起）、威爾史密斯以及Benedict Wong。（圖／翻攝自《雙子殺手》預告）

另外一邊，複製人內心也相當糾結，他擁有天賦，卻得知自己只是「武器」，內心開始崩毀，忍不住對克萊夫歐文（Clive Owen）飾演的複製人計畫負責人咆嘯：「你看不出來我很痛苦嗎？」然而對方只怒瞪他：「別懷疑自己。」

最後亨利想告訴複製人此計畫只是在欺騙他們，然而複製人卻無法信任本尊：「你只是想動搖我。」亨利大吼：「我是想救你！因為要是有人知道，我們的真實身分？」而這支預告也引爆網友熱議，甚至提出陰謀論：「會不會其實2個人都是複製人？」真相也只待觀眾到戲院揭開。

▲▼李安執導《雙子殺手》威爾史密斯。（圖／翻攝自《雙子殺手》預告）

▲▼《雙子殺手》威爾史密斯回春技術高超。（圖／翻攝自《雙子殺手》預告）

▲▼李安執導《雙子殺手》威爾史密斯。（圖／翻攝自《雙子殺手》預告）

《雙子殺手》沿用李安《比利‧林恩的中場戰事》120幀（每秒120格）、4K、3D技術，期望電影能為全球觀眾帶來全新觀影體驗，就連威爾史密斯都表示，這次是他從影來拍得最辛苦的一次，「我們希望這個故事能為每個人提供特別的觀影經驗－前所未見的先進電影技術、感情細膩、令人感同身受的角色，以及更上一層樓的動作場面。」

《雙子殺手》10月9日上映。

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雙子殺手, 李安, 威爾史密斯

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