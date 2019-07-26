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懷孕8個月身中16刀死亡　瑪格羅比自薦演女神「莎朗蒂」昆汀：誰惡搞我？

記者林映妤／台北報導

昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）執導，李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、布萊德彼特（Brad Pitt）與瑪格羅比（Margot Robbie）主演新片《從前，有個好萊塢》24日搶先在台上映後，首日票房寫下昆汀近期最佳成績，是前2部電影首日上映票房3倍數字！

瑪格羅比在電影裡飾演的莎朗蒂真有其人，是當年電影女神的莎朗蒂，本尊卻遭到美國史上惡名昭彰的殺人魔曼森指使謀殺，懷孕8個月的她與朋友在家中遭到闖入的黨羽殘酷殺害，莎朗蒂連同胎兒身中16刀，就此香消玉殞，成為好萊塢影史令人震驚的往事，也讓看完的的網友翻出事件熱烈討論。

▲▼《從前，有個好萊塢》瑪格羅比。（圖／双喜提供）

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▼《從前，有個好萊塢》瑪格羅比飾演女神莎朗蒂。（圖／双喜提供）

▲▼《從前，有個好萊塢》瑪格羅比。（圖／双喜提供）

瑪格羅比這次在《從》片不但展現她的美貌，更成功接軌昆汀心中電影女神莎朗蒂的神韻。貴為好萊塢影壇當紅美女，瑪格羅比卻自爆自己一直覺得不夠格跟昆汀認識！

她受訪時表示：「因為我從小就很崇拜昆汀，他的電影我都喜歡，但是我沒衝動，心想『我的演技還不夠好，不夠資格跟他聯絡』，我一直等到自己覺得演技夠好了才跟他聯絡，」按兵不動的瑪格羅比，一直到演出《老娘叫譚雅》後才決定行動：「我看到《老娘叫譚雅》的初剪版，才覺得『好，我現在很滿意我的演技了，我要跟他聯絡』，於是我寫了一封信給他，接著就開始談合作了。」

▲▼《從前，有個好萊塢》瑪格羅比。（圖／双喜提供）

▲▼《從前，有個好萊塢》瑪格羅比自薦給昆汀。（圖／双喜提供）

▲▼《從前，有個好萊塢》瑪格羅比。（圖／双喜提供）

但昆汀收到屬名瑪格羅比的信主動求認識，卻以為這是有朋友對他惡作劇！昆汀在劇本寫到最後時，心目中飾演莎朗蒂的人選正是瑪格羅比。回想收到瑪格親筆信時的那一刻，「正當我想著『好吧，我要怎樣才能說服她來演？』突然收到她的來信，我幾乎覺得這是設計好的，心想『到底是誰在惡搞我？』」才巧合地讓新一代電影女神瑪格羅成功地與昆汀塔倫提諾合作，神還原導演心目中不老的電影女神「莎朗蒂」！

提到此次演出，瑪格羅比表示相比翻拍或者系列續集，這片是今年夏天好萊塢大片裡最原創的電影！能跟昆汀合作，還演出好萊塢著名血案的主角，她說：「我知道絕對不會是我料想得到的那樣，因為他的電影向來都是跌破大家的眼鏡，」開心體驗整個拍攝過程的她也補充道：「我很信任他，我知道他不會用別人預想得到的方式去呈現，所以我很好奇想知道他會如何組合這些角色和美國歷史上的這段時期。」

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從前，有個好萊塢, 布萊德彼特, 李奧納多狄卡皮歐, 昆汀塔倫提諾, 瑪格羅比

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