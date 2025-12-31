美乳女神席德妮「暴肥13公斤」！上圍激增屁股變大　褲子穿不下驚喊：太瘋狂

記者蕭采薇／綜合報導

好萊塢「美乳女神」席德妮史威尼（Sydney Sweeney）又有驚人之舉！繼《家弒服務》與《愛愛愛上你》後，她在全新力作《絕地反擊》中徹底犧牲色相，為了詮釋傳奇女拳王，竟在短時間內瘋狂增重30磅（約13.6公斤）。席德妮自爆身材發生驚人變化：「我以前穿23碼的牛仔褲，現在得穿27碼。我的胸部變大了，屁股也變大了，這真的太瘋狂了！」

▲席德妮史威尼在《絕地反擊》增重13.6公斤。（圖／車庫娛樂提供）

為了還原90年代知名女拳擊手克里斯蒂馬丁（Christy Martin）約62公斤的量級體態，席德妮史威尼透露拍攝期間每天都與飾演丈夫的班佛斯特（Ben Foster）狂吃果醬三明治和墨西哥捲餅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有趣的插曲是，班佛斯特也為戲增胖並戴上禿頭假髮，席德妮回憶某次在片場，忍不住伸手摸了班佛斯特的雙下巴讚嘆：「這假體做得真不錯！」沒想到班佛斯特尷尬又不失禮貌地微笑回：「那不是假體，是我的肉。」

▲為了還原90年代知名女拳擊手克里斯蒂馬丁的體態，席德妮史威尼狂吃果醬三明治和墨西哥捲餅。（圖／車庫娛樂提供）

別看席德妮外型甜美，她私下其實是個極限運動狂熱者，12歲到19歲期間更持續練習自由搏擊，還拿過冠軍！為了這部片，她在奶奶家的車庫打造了一間「洛基式」健身房，每天早晚重訓加練拳，把自己練得超壯。

片中她與拳王阿里之女的經典對決，劇組找來真正的奧運級女拳手娜歐蜜葛拉漢（Naomi Graham）對打。席德妮透露：「你們看到的每一場打鬥都是玩真的！」她甚至在拍攝過程中被打到流鼻血、輕微腦震盪，但她直呼過癮：「這部電影讓我重獲新生，感覺太棒了！」

▲《絕地反擊》改編自真實故事。（圖／車庫娛樂提供）

《絕地反擊》改編自真實故事，描述女性拳擊手克里斯蒂馬丁如何打破性別藩籬，從暖場選手一路打到世界冠軍，並成為首位登上《運動畫刊》封面的傳奇經歷。電影在多倫多影展首映後獲得全場起立鼓掌，爛番茄更開出96%超高好評。席德妮與本尊克里斯蒂同台時更激動落淚：「妳太鼓舞人心了！」電影《絕地反擊》將於1月16日正式在台上映。

▲席德妮史威尼在《絕地反擊》詮釋傳奇女拳王。（圖／車庫娛樂提供）