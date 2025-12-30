昔鬧翻！曹西平三哥首發聲「情分與關心始終都在」　急返台送最後一程

記者孟育民／台北報導

資深藝人曹西平昨（29）日深夜驚傳在三重住家驟然辭世，享年66歲，令外界感到震驚不捨。由於曹西平多年與兄弟不相往來，因此二哥接獲死訊時婉拒出面處理，一度陷入僵局，後經三哥前妻、歌手龍千玉協調，暫定委由乾兒子Jeremy全權處理後事。乾兒子事後再度發聲明，向外界說明曹西平後事安排，也確定三哥曹南平將返台出席告別式，稍早曹南平也首發聲。

▲曹西平三哥稍早發聲明。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團書）

曹南平談及胞弟曹西平離世，悲痛表示：「兄弟一場，情分與關心始終都在。懇請媒體朋友理解家屬心情，避免過度揣測或渲染。弟弟並非無人照料，會一切依照弟弟的意願與相關程序，讓他平靜、有尊嚴地走完最後一程。」他也提及，家人深感悲痛，事發時人在國外，目前已在儘速返台途中，已經與相關友人討論會一同妥善處理後事。

曹南平最後說：「懇請外界給予家屬一些空間與清靜，感謝各界的關心與體諒。本聲明發佈後，家屬將不再對外作任何回應。」

▲曹西平。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）

事實上，曹西平的父親是台中著名泌尿科名醫，家裡診所後面就是當年著名的聯美歌廳，加上曹媽媽性格豪爽外還煮得一手好菜，當年許多藝人都到過曹家吃飯甚至免費看病，家庭卻在曹媽媽過世後一夕變調，但讓他更難過的是親兄弟棄養老父親的事：「坦白講，事情很多年了，我還是不太能接受，怎麼可以對父親是做這種事。」

曹西平每年過節都忍不住觸景生情，回想當時媽媽過世時，兄弟們在葬禮上連孝服都不穿，最後到媽媽安葬的墓園，5兄弟也都無法到齊，讓他為媽媽感到不值得，「曹媽媽很委屈這輩子養這麼多孩子，完成孩子的夢想卻犧牲了自己的生命，真的太不值得了。」