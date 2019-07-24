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娜塔莉波曼早在6個月前回歸《雷神索爾4》！會議上一個關鍵人物讓她點頭

▲▼娜塔莉波曼回歸《雷神索爾4》。（圖／翻攝自網路）

▲娜塔莉波曼回歸《雷神索爾4》。（圖／翻攝自網路）

記者林映妤／綜合報導

娜塔莉波曼（Natalie Portman）在2019年聖地牙哥動漫展（SDCC）上驚喜宣布回歸《雷神索爾4》（Thor：Love and Thunder），與「雷神」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）、「女武神」泰莎湯普森（Tessa Thompson）合作，讓不少影迷驚呆，其實即將化身「女雷神」的她，早在6個月前就決定加入了！

《雷神索爾3：諸神黃昏》鞏固了導演塔伊加維迪提（Taika Waititi）在漫威的地位，除了他的回鍋執導令粉絲與演員相當期待，最驚喜的莫過於曾演出《雷神索爾》1、2集雷神女友珍佛斯特的娜塔莉波曼。

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▲▼「珍佛斯特」娜塔莉波曼《復仇者聯盟4：終局之戰》全球首映會。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼娜塔莉波曼驚喜現身《復仇者聯盟：終局之戰》全球首映會。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼「珍佛斯特」娜塔莉波曼《復仇者聯盟4：終局之戰》全球首映會。（圖／達志影像／美聯社）

娜塔莉波曼今年在《復仇者聯盟：終局之戰》也有現身，不過使用的是她在《雷神索爾2：黑暗世界》的未使用畫面，娜塔莉波曼僅以聲音演出。不過當她出現在《復仇者4》首映會時就已經驚喜一票粉絲，為自己未來演出《雷神索爾4》鋪哏。

娜塔莉波曼現身《復仇者4》首映時，粉絲以為她是出於之前演過漫威系列而出席，但事實上在6個月前她便決定回歸，再次演出珍佛斯特。

漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）向《THR》透露，「我們其中一個想法，可能是最大的，關於珍這個角色的想法，就是促成娜塔莉波曼和塔伊加維迪提的合作，而在那個會議上，她同意了。」而這個點子早在塔伊加維迪提拍攝《雷神索爾3》時就已經形成。

▲▼《雷神索爾3：諸神黃昏》導演塔伊加維迪提（Taika Waititi）和漫威簽訂《雷神索爾4》合約，回歸第4集擔任導演與編劇。（圖／《雷神索爾3》劇照／翻攝自IG／Taika Waititi）

▲《雷神索爾3》導演塔伊加維迪提是眾人回歸的關鍵。（圖／《雷神索爾3》劇照／翻攝自IG／Taika Waititi）

《雷神索爾3》其實忽略了許多過往的故事線，甚至幾句話就帶過了雷神與珍佛斯特分手，草草結束關係令不少粉絲錯愕。然而塔伊加維迪提扭轉了局面，不僅讓克里斯漢斯沃真心愛上自己飾演多年的雷神，連娜塔莉波曼都被激發出對漫威的高度興趣而回歸，《雷神索爾4》將如何呈現女雷神的降臨，成為漫威宇宙最令人好奇又振奮的故事。

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雷神索爾, 克里斯漢斯沃, 雷神索爾4, 塔伊加維迪提, 娜塔莉波曼, 女雷神, 漫威

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