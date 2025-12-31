前HKT48山田麻莉奈宣布結婚「孩子已經出生了」！　丈夫是聲優

記者張筱涵／綜合報導

前HKT48成員山田麻莉奈傳來人生喜訊！她在31日透過社群平台正式宣布，已與聲優梶原岳人結婚，並同步公開兩人迎來新生命，第一個孩子已經平安出生，消息一出立刻引發粉絲關注與祝福。

▲山田麻莉奈和梶原岳人結婚。（圖／翻攝自Instagram／marina.yamada_324、kajiwaragakuto_official）



兩人在聲明中以相同文字對外報喜，表示「梶原岳人與山田麻莉奈已結婚，並且迎接新的家人到來」，坦言彼此仍有很多需要學習的地方，但未來會以家人的身分互相扶持，珍惜每一天的生活，也向一路以來支持他們的大家表達感謝。

山田麻莉奈也在個人貼文中向外界致意，提到雖然以私事打擾大家感到不好意思，但希望能親自分享結婚與孩子出生的消息。她表示自己會帶著感謝之心，無論作為演員或母親都會一步步努力前進，並請大家今後也繼續溫暖守護。

而梶原岳人方面同樣在聲明中喊話，表示會繼續全力投入工作，希望粉絲能持續給予支持。兩人一次公開婚訊與喜獲新生兒的消息，也讓外界驚喜不已，紛紛獻上祝福，期待他們在新的家庭階段中順利幸福。