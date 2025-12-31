蔡依林演唱會「踩巨蟒」傳大陸審批不會過！網急喊：拜託不要閹割

記者陳芊秀／綜合報導

天后蔡依林（Jolin）的「PLEASURE」世界巡迴演唱會昨（30）日在台北大巨蛋登場，舞台美術與眾多大道具震撼全場。同時演唱會也成為大陸微博熱搜關鍵字，雖然當地也會有巡演，陸網驚嘆之餘卻擔心起審批限制，高喊：「拜託不要閹割！」

▲蔡依林演唱會踩巨蟒繞場演唱，震撼全網。（圖／凌時差提供）



蔡依林演唱會豪砸9億台幣，將台北大巨蛋打造成「愉悅宇宙」，除了舞台宛如藝術，現場眾多大道具呈現出「萬獸派對」，包括巨型公牛、大蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等20隻奇幻混種動物傾巢而出。而引發全網驚呼的，是她把巨蟒當作坐騎，乘著巨蟒繞行大巨蛋一圈，同時一邊開全麥演唱，讓全場歌迷目不轉睛，紛紛拿起手機狂拍。

▲蔡依林大巨蛋演唱會出現巨型公牛 。（圖／凌時差提供）

「PLEASURE」演唱會預計2026年3月7日首度在中國大陸巡演，第一站是深圳，接著還有廈門，不過已有觀眾憂心審批限制，部分網友認為，場館舞台可能會影響台版舞台裝置無法原汁原味呈現，甚至憂心「巨蟒巡遊」、「懸空劍台」的環節會遭刪減。還有網友提及，部分觀眾恐蛇，認為歌手踩巨蟒的演出會造成觀眾不適。

▲蔡依林演唱會出動眾多大道具，陸網憂心看不到。（圖／翻攝自微博）



蔡依林「PLEASURE」演唱會在大陸的官方微博帳號已經開設，大巨蛋巨牛登場、踩巨蟒繞圈的照片在陸網公開。網友輪番留言「這太牛逼了（意指：非常厲害）」、「真是絕了」、「能不能原封不動搬來」、「感覺我們不會這樣……」、「不要閹割版」。大陸城市巡演能否與台版相同意外成為討論焦點。