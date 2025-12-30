曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」！生前無子…4兄弟全鬧翻

記者潘慧中／綜合報導

曹西平29日深夜傳出在家中離世，享壽66歲，消息震撼演藝圈。由於他未婚無子，又與家中四位親兄弟多年不相往來，所以生前已找律師預立遺囑，計畫將名下財產與所有積蓄全數留給長期照顧他生活起居、視如己出的乾兒子。

▲曹西平生前已找律師預立遺囑。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）



隨著曹西平的離世，他多年前因父母遺產問題與手足鬧翻，更被手足誣賴侵佔父親5棟房產一事，再度引發外界高度關注。他曾在節目《震震有詞》中悲憤控訴，「我是拿錢回去的人，怎麼變成我在爭遺產？」

▲曹西平當時在節目中談到父親忍不住落淚。（圖／高點綜合台提供）



曹西平爸爸之前名下財產被銀行抵押，現金都轉到美國或大陸，每棟房子都有負債，他回想當時銀行利息高達12%，每個月要付貸款14萬9千元，手足都不願意付錢，他只能扛下所有債款，「壓力大到我都圓形禿、大失眠！」



回想起那時候年邁的父親，居住在台中獨自看病，一去就是一整天，到了後期在急診室，醫生要曹西平是否要急救或放棄時，他內心真的天人交戰。想到當下的情況，他一度難過到哽咽掉淚，「家人沒有一個人幫忙，爸爸後事處理完畢後，相隔這麼多年，沒有一句謝謝，還被手足誣陷說我在爭遺產。」

▲曹西平29日深夜傳出在家中離世。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）



曹西平當時在節目中表示，已經跟其他曹家人沒有往來，未來他的遺產不願意讓曹家人介入處理，「我決定先立好遺囑，把遺產都留給平時照顧我的乾兒子。」

同時在節目中，律師團也提醒曹西平，手足是法定繼承人，依法律規定法定繼承人有「特留分」，不過律師也提出不同建議，只要曹西平遺囑載明受到重大侮辱或虐待，繼承人可能連特留分都拿不到。