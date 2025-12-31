謝盈萱近看「蔡依林站蛇頭」從面前經過！　震驚：這不只是演唱會

記者陳芊秀／綜合報導

天后蔡依林（Jolin）的「PLEASURE」世界巡迴演唱會昨（30）日在台北大巨蛋登場，舞台美術與眾多大道具震撼全場。影后謝盈萱當時也在觀眾席，目睹天后站在蛇頭上經過，傻眼驚呼「怎麼辦到的？」

▲謝盈萱朝聖蔡依林演唱會，發限動寫下激動心情。（圖／翻攝自IG）

從謝盈萱的限動影片中看到，蔡依林身穿黑紋舞台裝，霸氣地站立在「超大巨蛇頭部」裝置上，一手拿著麥克風唱歌，一手隨著音樂高舉擺動，整個人穩穩站在蛇頭，視覺效果極具張力。謝盈萱感性寫道：「『怎麼辦到的？！』我有一百個問題想問，在這個2025年終看演唱會的晚上。即使我也沒辦法確定，這個演唱會應該已經不只是個『演唱會』。充滿戲劇張力的表演，在聲光，舞台設計，編導舞蹈，主題呈現，各個面向都推向極致的演出。是如此幸福又酣暢淋漓的一晚」。

蔡依林「PLEASURE」演唱會被形容彷彿在看奧運開幕式，更創下破紀錄5大之最，總成本斥資9億台幣打造，創下大巨蛋歷屆演唱會有史以來新高；演唱會也以寓言故事小說風格呈現，藉由5大敘事性章節、6大世界觀場景相互串聯構成「愉悅宇宙」；近30項宛如藝術瑰寶舞台道具裝置穿梭其中；現場化身萬獸派對，打造20隻奇幻混種動物驚現大巨蛋；此外，開場才短短10分鐘就搬出「巨蟒繞場巡禮」搭配 「登高唱跳」 解鎖大巨蛋兩項成就。而蔡依林親自擔任演唱會創意總監。