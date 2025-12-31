陳詩媛不藏了！「公開未曝光婚紗照」被王齊麟壁咚…她挺孕肚反應超甜

記者潘慧中／綜合報導

陳詩媛（十元）與奧運金牌羽球國手王齊麟交往1年半後，6月登記結婚，並在4個多月後證實懷孕，喜獲大批粉絲祝福。夫妻倆21日補辦完婚宴後，她30日在社群網站分享一系列未曝光的婚紗照，甜蜜指數再破表！

▲王齊麟壁咚陳詩媛。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）



照片中，可以看到陳詩媛身穿細肩帶平口婚紗，後腦杓別上優雅白紗，手持精緻花束，被身穿米色西裝、笑容燦爛的王齊麟以「公主抱」之姿深情托起，流露出藏不住的喜悅。

▲王齊麟以「公主抱」之姿抱起陳詩媛。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）



不只這樣，陳詩媛與王齊麟還透過一系列街拍照展現了極具默契且甜蜜的互動。時而戴上墨鏡耍帥，時而對著鏡頭嬉鬧大笑，互動十分自然。最令人心動的一幕是，老公湊近壁咚時，陳詩媛輕摸著對方的鼻尖，並且深情凝視，隔著螢幕都能感受到她的幸福。

▲陳詩媛公開與王齊麟的未曝光婚紗照。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）



事實上，陳詩媛與王齊麟21日的婚宴充滿歡笑和淚水。訴說誓言時，她感性細數兩人的平凡又幸福的日常，感謝對方總是用盡方法找到她、將生活佈置成她喜歡的樣子。因此，她承諾願意陪伴老公走下去，「謝謝你一起接住了我，和我一起站在這裡，謝謝你成為我人生中的夥伴、孩子的爸，永遠的愛人。」

王齊麟也暖心告白：「我很肯定妳就是我要牽手一輩子的人，我不是很完美，我有時候很愛亂生氣，妳總是用妳的耐心陪我變更好的人。不管我輸球、贏球、迷惘，妳都能接住我的情緒，給我一個溫暖的擁抱，我也謝謝妳為我付出很多，因為有妳讓我學會什麼是責任，也讓我知道什麼是一個家，從今天開始我承諾，無論在順境逆境我都會珍惜妳，在妳需要成為妳最堅強的後盾，從今天起妳不只是我最愛的人，也是我此生唯一的老婆。」