記者劉宜庭／綜合報導

網紅蕾菈（Lyla）因長相神似鄧紫棋，有著「小鄧紫棋」封號，身材姣好的她，作風大膽，話題尺度更是無極限。近來，她隨著節目《綜藝玩很大》，飛往南韓首爾出外景，期間不忘透過社群網站分享工作點滴，26日深夜更PO出與隊友躺在飯店床上聊天的對話，幽默互動逗樂大票網友，意外掀起一陣熱議。

▲《綜藝玩很大》近來飛往南韓出外景。（圖／翻攝自蘿莉塔Instagram）

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蕾菈和林莎不僅在《玩很大》同屬黑隊，晚上前往飯店休息時，還被分配睡同一間房，短暫成為室友。期間，她趁著休息空檔，錄下2人在房內閒聊的對話，她先是發問：「我問妳喔，『我、牛、吃、草』4個字，要怎麼把它弄成一段順的句子？就用這4個字。」

▲錄《玩很大》期間，蕾菈、林莎成為隊友兼室友。（圖／翻攝自林莎Instagram）

畫面中，林莎穿著白色細肩帶背心，整個人躺在床上，原先專心滑著手機的她，聽見蕾菈的提問，隨即陷入一陣沉思，接著，她接連回答，「牛吃我草」、「草！我吃牛」、「牛！我吃草」，這些卻全都不是正確解答。

▲蕾菈PO出林莎躺床畫面及對話。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）

最後，蕾菈終於公布正解，答案是「牛吃草」。不過，林莎想了一會兒，隨即面露疑惑問，「牛吃草，啊『我』咧？」沒想到，下秒竟聽見蕾菈笑回，「吃屎啊！」這時，她才驚覺被耍了，大笑同時，卻也忍不住朝著鏡頭比出中指，率真反應不僅讓蕾菈虧「太可愛了」，影片也笑翻大票網友，引來不少粉絲紛紛留言笑喊，「套路太深」、「笑死，可愛的對話」。

▲林莎驚覺被整，笑著比出中指。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）