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小豫兒狠揮吳念軒一巴掌：你配不上我！《月村》虐心劇迷看哭

記者林奕如／台北報導

吳念軒、李佳豫在《月村歡迎你》組成「海鷗CP」，虐戀展開。本週李佳豫克制自己傷心的情緒，不敢真實面對自己，以及新感情，在爭執拉扯中不小心揮了吳念軒一巴掌，並且說出：「你配不上我！」狠話，將兩人的距離越推越遠，不少劇迷對這一組CP狂操心，直呼太虐戀了。

▲《月村歡迎你》吳念軒與李佳豫大玩虐戀。（圖／三立提供）

▲小豫兒劇中害怕面對新戀情。（圖／三立提供）

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李佳豫劇中對感情有陰影，因此排斥新的追求者，她覺得對感情會有陰影，不外乎就是第三者，特別是在很愛的狀況下被迫分開，應該會有一大段時間會封閉自己的內心，不想要再經歷痛及失去，她的觀點認為在一段感情裡面有多少的快樂，當分開之後，就應該會有更多雙倍痛苦。她表示以前看過一句話「不能因為害怕失去就不去愛」，因此李佳豫不會讓自己「淪落」到不敢談戀愛或不敢投入一段感情的地步。

▲《月村歡迎你》吳念軒與李佳豫大玩虐戀。（圖／三立提供）

吳念軒劇中和小豫兒是姐弟戀。（圖／三立提供）

「如果跟喜歡的對象身分地位懸殊，會因為未來的考量推開對方還是奮不顧身去愛？」吳念軒對這觀念比較樂觀，他認為對身份地位懸殊有想過，但絕不會是擔心的事，因為他始終相信電影情節，那就是「愛能克服一切」。而且不會因為對方的「什麼條件」跟自己差距過大而有放棄的念頭，因為金牛座人從不怕麻煩、不怕吃苦，追求某人的道路就算再漫長、再坎坷，金牛座人都會咬緊牙關撐下來。

李佳豫則通常會先去考量，然後想說先試試，若不如意再推開，但往往感情上身時沒這麼理智，最後都會變得奮不顧身，然後從中發現彼此可能真的不適合再離開。她笑自己理性永遠都戰勝不了感情這一塊，所以萬一遇到身分懸殊的追求者，未來還是要看愛不愛對方，如果真不是那麼愛的話，那就趕快分開，但是如果是很喜歡對方的話一定會奮不顧身。

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