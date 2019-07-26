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「單眼皮犬系」帥哥林亭翰奪冠…老爸是林隆璇！網狂推：去雲林玩了啦

記者林奕如／台北報導

林隆璇24歲兒子林亭翰參加「Yunlinstar 雲林旅遊大使我可以！」徵選活動奪下冠軍，183公分身高加上帥氣長相，吸引不少關注，林隆璇也特地為兒子上網投票，還動員朋友拉票，鼓勵他參與活動，怕不怕被說內定？他幽默笑回：「其實他（爸爸）也幫不上什麼忙哈哈哈。」消息曝光後，不少網友好感狂推：「要去雲林玩了啦。」

▲林隆璇兒子林亭翰。（圖／雲林縣政府提供、林亭翰臉書）

▲▼林隆璇24歲兒子林亭翰（上圖）；女生組冠軍林采融（下圖右）。（圖／雲林縣政府提供、林亭翰臉書）

▲張雁名雲林旅遊大使。冠軍林采融.雲林縣副縣長謝淑亞.文化處處長陳璧君.冠軍林亭翰（圖／雲林縣政府提供）

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林亭翰就讀世新大學時，就已經參與大陸網劇演出，喜歡表演、寫歌創作，出道曲《不可能不愛你》小有名氣，之前就曾和爸爸一起創作《北港小鎮》，又參加這次活動奪冠，十分有名。被問星二代光環，他老實說：「我覺得難免有好有壞，可能大家會幫我貼標籤，一舉一動更受大家關注，就更要做好一切。」對於15萬獎金目前沒有想法，「可能去吃北港美食。」

▲張雁名與雲林旅遊大使冠軍林亭翰、林采融 。（圖／雲林縣政府提供）

▲張雁名和參賽者合照。（圖／雲林縣政府提供）

女生組總冠軍是18歲林采融，出生在美國，隨後返台就讀，8月將前往美國華盛頓大學就讀，高中時期時常當義工帶營隊，剛好都是帶雲林的小學，這次拿到獎金，會挪往一部份做公益。

▲林隆璇兒子林亭翰。（圖／翻攝林亭翰臉書）

▲林隆璇兒子林亭翰。（圖／翻攝林亭翰臉書）

▲林隆璇兒子林亭翰。（圖／翻攝林亭翰臉書）

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

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林隆璇, 林亭翰, 張雁名, 林采融, 雲林, 雲林旅遊大使

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