ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

他撞見老婆激吻小王「又被離婚」！謝佳見求挽回哭到雙眼紅腫

記者林奕如／台北報導

謝佳見在台視、東森《男神時代》目睹妻子林逸欣劈腿後，竟還被離婚。他哭求對方也挽回不了這段婚姻，只好痛心簽下離婚協議，天天藉酒消愁，從此不再相信愛情。他拍這場戲時都哭到雙眼紅腫，下戲後眼睛還佈滿血絲。

▲謝佳見被離婚醉酒 。（圖／東森提供）

▲謝佳見被離婚痛苦酗酒。（圖／東森提供）

謝佳見入戲很深，「可能是進入角色的關係，我連拍了幾次都記不太清楚了。就連導演看我們哭得很累有點擔心，我也不怎麼覺得累，就自然的把台詞吐出來的時候，眼淚就跟著一直掉。」現實中他也曾遇到另一半劈腿，並因此藉酒消愁，苦笑自己跟劇中劉萬鏢的經歷，其實有許多相似之處。

請繼續往下閱讀...

角色受傷深，幸好謝佳見下一段戀情跟葉星辰有所進展，兩人一起在樹下傾吐心事，他還看著葉星辰看到有些失神，畫面唯美浪漫。但葉星辰卻被現場一堆飛蟲給嚇得半死，她心有餘悸的說：「因為剛進夏天，所以那邊到處都是蚊蟲，不但地上一堆椿象，連我們趴的那棵樹上也都是蟲，我還要一臉陶醉的閉眼靠在樹上。其實我覺得大自然很療癒，但有一堆蟲的話我真的不行。」

劇中葉星辰還對謝佳見說出自己多年前的感情創傷，其實就是害死自己的前男友。謝佳見坦言自己私下也會跟朋友互聊心事，「不管是生氣或難過的事，只要願意說出來心裡都會好過一點，所以我還蠻願意當傾聽者的角色。如果我聽到有女生為前任的死，愧疚受傷，我真的會感到非常不捨跟心疼。」葉星辰則笑說：「我也是跟朋友互吐心事的那一種，但每次大吐苦水後，就會去運動紓壓，把不好的情緒一次發洩掉。」

直播主「關濾鏡」真面目長這樣　胸線、鎖骨全畫得超浮誇！

推薦閱讀

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

閃亮亮愛情片瘋傳30天…　「IG情侶閃照全刪光」爆分手黃包包！

閃亮亮愛情片瘋傳30天…　「IG情侶閃照全刪光」爆分手黃包包！

快訊／老婆爆帶雙胞胎兒離家出走　馬俊麟深夜怒直播「一次看清楚」

快訊／老婆爆帶雙胞胎兒離家出走　馬俊麟深夜怒直播「一次看清楚」

10年男友痛失孩分手…她詭笑：太寵你了　《不能是朋友》恐怖情人嚇壞網

10年男友痛失孩分手…她詭笑：太寵你了　《不能是朋友》恐怖情人嚇壞網

郭雪芙「女上男下」脫衣激吻劉以豪！《不能是朋友》床戲破道德尺度

郭雪芙「女上男下」脫衣激吻劉以豪！《不能是朋友》床戲破道德尺度

MOMO、定延未經JYP同意偷開直播　「娜璉剛洗完只穿浴袍」意外曝光嚇翻！

MOMO、定延未經JYP同意偷開直播　「娜璉剛洗完只穿浴袍」意外曝光嚇翻！

被直擊「夜宿廖人帥家12hrs」　蕾菈鬆口回應了！

被直擊「夜宿廖人帥家12hrs」　蕾菈鬆口回應了！

艾成用生命在愛我「8年情斷」　王瞳回應說話了！

艾成用生命在愛我「8年情斷」　王瞳回應說話了！

廖人帥「一週戰5女」直擊！接網紅過夜12小時　蕾菈IG崩潰吐心聲

廖人帥「一週戰5女」直擊！接網紅過夜12小時　蕾菈IG崩潰吐心聲

《玩很大》深夜福利！　蘿莉塔泳衣「掉半球」豪溝全露…蕾菈玩到濕

《玩很大》深夜福利！　蘿莉塔泳衣「掉半球」豪溝全露…蕾菈玩到濕

路上突被拍肩：好久不見！竇智孔轉頭一看是「超大咖女神」

路上突被拍肩：好久不見！竇智孔轉頭一看是「超大咖女神」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

閃亮亮愛情片瘋傳30天…　「IG情侶閃照全刪光」爆分手黃包包！

快訊／老婆爆帶雙胞胎兒離家出走　馬俊麟深夜怒直播「一次看清楚」

10年男友痛失孩分手…她詭笑：太寵你了　《不能是朋友》恐怖情人嚇壞網

郭雪芙「女上男下」脫衣激吻劉以豪！《不能是朋友》床戲破道德尺度

MOMO、定延未經JYP同意偷開直播　「娜璉剛洗完只穿浴袍」意外曝光嚇翻！

被直擊「夜宿廖人帥家12hrs」　蕾菈鬆口回應了！

艾成用生命在愛我「8年情斷」　王瞳回應說話了！

廖人帥「一週戰5女」直擊！接網紅過夜12小時　蕾菈IG崩潰吐心聲

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

謝佳見, 葉星辰, 男神時代

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 才宣布懷孕2個月…小馬老婆產檢「測不到心跳」　淚崩引產寶寶：回去當天使
  2. 朱琦郁甜曝「男友真面目」　辣露長腿告白：你是我的全世界！
  3. Gail抱病演出曙光祭　鄭可強被九孔撩到「孬孬的」
  4. 他撞見老婆激吻小王「又被離婚」！謝佳見求挽回哭到雙眼紅腫
  5. Grace「寶寶時期」長這樣！臉上2團肉肉萌翻　8年後瘦到粉絲認不出
  6. 新人看《比悲傷》躲廁所哭半小時　「我要陪我冒險的人」
  7. 搶下許志安檔期！　男星爆劈5女…連累搭檔「16年首場紅館演唱會」取消
  8. 《河谷鎮》CP爆分手　莉莉一句話嗆爆媒體...明星好友全鼓掌
  9. 玉兔穿泳衣轉身「1條凹線」辣爆！　蜜桃臀超翹…網被電暈：想咬
  10. 懷孕8個月身中16刀死亡　瑪格羅比自薦演女神「莎朗蒂」昆汀：誰惡搞我？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366