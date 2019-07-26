他撞見老婆激吻小王「又被離婚」！謝佳見求挽回哭到雙眼紅腫

記者林奕如／台北報導

謝佳見在台視、東森《男神時代》目睹妻子林逸欣劈腿後，竟還被離婚。他哭求對方也挽回不了這段婚姻，只好痛心簽下離婚協議，天天藉酒消愁，從此不再相信愛情。他拍這場戲時都哭到雙眼紅腫，下戲後眼睛還佈滿血絲。

▲謝佳見被離婚痛苦酗酒。（圖／東森提供）

謝佳見入戲很深，「可能是進入角色的關係，我連拍了幾次都記不太清楚了。就連導演看我們哭得很累有點擔心，我也不怎麼覺得累，就自然的把台詞吐出來的時候，眼淚就跟著一直掉。」現實中他也曾遇到另一半劈腿，並因此藉酒消愁，苦笑自己跟劇中劉萬鏢的經歷，其實有許多相似之處。

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角色受傷深，幸好謝佳見下一段戀情跟葉星辰有所進展，兩人一起在樹下傾吐心事，他還看著葉星辰看到有些失神，畫面唯美浪漫。但葉星辰卻被現場一堆飛蟲給嚇得半死，她心有餘悸的說：「因為剛進夏天，所以那邊到處都是蚊蟲，不但地上一堆椿象，連我們趴的那棵樹上也都是蟲，我還要一臉陶醉的閉眼靠在樹上。其實我覺得大自然很療癒，但有一堆蟲的話我真的不行。」

劇中葉星辰還對謝佳見說出自己多年前的感情創傷，其實就是害死自己的前男友。謝佳見坦言自己私下也會跟朋友互聊心事，「不管是生氣或難過的事，只要願意說出來心裡都會好過一點，所以我還蠻願意當傾聽者的角色。如果我聽到有女生為前任的死，愧疚受傷，我真的會感到非常不捨跟心疼。」葉星辰則笑說：「我也是跟朋友互吐心事的那一種，但每次大吐苦水後，就會去運動紓壓，把不好的情緒一次發洩掉。」