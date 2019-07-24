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嚴立婷高EQ！兒子頂嘴...她深呼吸反問「沒貢獻出去」下秒他起身打掃

記者林彥君／台北報導

嚴立婷和老公張智峰、7歲兒子Willson今（24日）參觀反應過激的貓特展，Willson投入玩遊樂設施，嚴立婷透露兒子在家很會看臉色，只要爸爸講話大聲就會「手刀」完成指令，讓嚴立婷很挫敗：「明明平常是我陪小孩比較多，不過當我兇的時候飆海豚音兒子也會聽。」

▲▼嚴立婷參觀反應過激的貓特展。（圖／記者季相儒攝）

▲嚴立婷和老公、兒子參觀展覽。（圖／記者季相儒攝）

因兒女比較黏爸爸，讓嚴立婷很吃醋，「女兒起床看著我，還叫我爸爸！」嚴立婷說有時候Willson會抱怨：「爸爸只會兇，他還會幹嘛？」讓嚴立婷聽到哭笑不得，笑說：「聽到這句，也是感到很欣慰。」

嚴立婷說兒子對事情很有想法，嚴立婷透露有時候和兒子爭執會惱怒，堅持不動手，「有時候會惱怒，最後Endind都是丟一句『少囉唆！做就對了。』」

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▲▼嚴立婷參觀反應過激的貓特展。（圖／記者季相儒攝）

▲嚴立婷參觀特展。（圖／記者季相儒攝）

她曾要兒子打掃房間，兒子回她：「那妹妹呢？為什麼她不用做？我也沒有很大啊！我才7歲。」嚴立婷不但沒有發怒，反倒覺得兒子講得很有道理，「我深呼吸，覺得他的腦子動很快，決定這幾年我來幫他做家事，我有問『兒子房子是我買的你有貢獻嗎？沒貢獻就出去！』兒子聽完馬上開始打掃 。」 

▲▼嚴立婷參觀反應過激的貓特展。（圖／記者季相儒攝）

▲嚴立婷和老公、兒子參觀反應過激的貓特展。（圖／記者季相儒攝）

有次兒子在她講話時打斷說：「我要吃蛋妳沒有聽到嗎？」讓嚴立婷忍不住說：「再說一次。」兒子才改口，「我要吃蛋。」嚴立婷認為，「可以不是每件事都很優秀，但是一定要有家教。」高EQ反應讓現場的人聽到忍不住大讚。
 
▲▼嚴立婷參觀反應過激的貓特展。（圖／記者季相儒攝）

▲嚴立婷分享育兒經驗。（圖／記者季相儒攝）

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