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「吳宗憲」名字夯！命理師分析筆畫...直言「人格被剋」：會突然崩潰

記者林彥君／台北報導

綜藝天王吳宗憲（憲哥）和近日爆出國安局醜聞的「吳宗憲」撞名，新聞一出連女兒吳姍儒（Sandy）也被朋友的關心訊息塞爆。鳥卦命理師王馨怡分析「吳宗憲」這個名字，她向《ETtoday星光雲》表示，該名字筆畫總數31畫，是吉，「一生總是埋頭苦幹，往往天不從人願，再怎麼做都不如意，是屬勤苦耐勞型。」

▲▼吳宗憲 。（圖／記者林彥君攝）

▲命理師分析吳宗憲名字筆畫 。（圖／記者林彥君攝）

王馨怡表示，家庭是歡樂型態，家庭關係，小孩關於和樂融融，全家向心力很強，彼此互相關係，算真的很不錯的老運，不過也提醒此名字身邊易有小人出現，「因人格被剋，所以就會感覺壓力很重，如要成功就要比別人付出更大的恆心與毅力才行。」

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王馨怡提到，「宗」表示英俊聰穎，清雅多才，福祿雙收，成功隆昌，環境良好；「憲」表示有愛情厄，有才能，官旺，英敏伶俐，晚年隆昌。

▲▼吳宗憲和Sandy。（圖／中天提供）

▲吳宗憲撞名，Sandy的訊息被塞爆。（圖／中天提供）

「吳宗憲」名字具有堅忍不拔的恆心和毅力，看來精力旺盛不服輸，總能突破重重難關獲得成功，中年既能名利雙收，富貴顯要，圓滿無缺大吉祥之數，先苦後甘，完美主義，凡事必親躬，不假他人之手，也能白手從艱難辛苦起家。

也提到此名負擔過量，「有時會突然崩潰，要小心，做事具有權威性，然而固執己見，不甘屈於人下，也時比較不擅處理人際關係，容易招妒忌，容易為小事與人爭不休。」
 
▲▼王馨怡幫鹿希派算運勢。（圖／王馨怡提供）

▲鳥卦命理師王馨怡。（圖／王馨怡提供）

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