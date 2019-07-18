顏永烈隔半月回家...一開門兒子不認得爸　他心碎放聲哭：好痛！

記者林彥君／台北報導

顏永烈主持外景多年，現為《愛玩客》主持人，他和老婆育有2兒子，顏永烈因工作不得已錯過兒子的成長過程，忍不住在國外的飯店大哭，「我老婆沒哭，我倒是哭了！我當時痛哭，真的好想回家，哭聲大到工作人員還過來關心。」

▲顏永烈和兒子感情深厚。（圖／顏永烈提供）

顏永烈在大兒子出生隔天就出國錄外景，長達3個月沒好好陪家人，戀家的他非常自責，「我獨自站在澳洲的飯店陽台，收到老婆的訊息，是兒子躺在嬰兒床上睡覺的照片，當時因為喝了一點酒，突然放聲痛哭，我的小孩出生後都無法好好擁抱，很感謝老婆的堅強，在她生完第一胎我就無法陪在身邊。」

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▲顏永烈把握親子相處時光。（圖／顏永烈提供）

顏永烈過去每個月會出國錄影一次，現在出國機會較少，有更多時間陪伴妻兒，他感慨過去常不在家，連當時2歲的大兒子都認不出爸爸，「有次出國半個月，我回國幻想打開門兒子會大叫『爸爸』，結果開門那一幕令我印象深刻，兒子坐著玩玩具，看我就像看到陌生人，沒有反應，好心碎，心很痛！」

▲顏永烈一家人。（圖／顏永烈提供）



現在的他把握能和家人相處的時光，顏永烈笑說為了彌補父子關係，他每次回國都會準備紀念品，大笑說：「每次我回國就會帶禮物，但其實兒子不是期待我回來，是想知道買了什麼禮物。」

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