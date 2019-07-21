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王思聰1個月換3女伴！　載金髮辣妹上飯店「快步帶進門」…網虧：很急

記者阮巧雯／綜合報導

大陸「千億富豪」王思聰是萬達集團首富獨子，灑錢和身邊妹子替換速度，都快得讓眾人來不及眨眼。他21日被網友直擊開著黑色豪車，載妹子到飯店，可是對比前幾日他騎機車共遊的女伴，似乎是不同人，讓大家笑虧：「有錢真好。」　　

▲王思聰。（圖／CFP）

▲萬達集團富少王思聰，灑錢和換妹子的速度都迅雷不及掩耳。（圖／CFP）

照片中，王思聰身穿白色T-Shirt和紅色長褲，隨即副駕走下一位穿著黑色上衣短裙的金髮妹子，兩人下車後便匆匆走進附近飯店，而他身邊也沒帶任何助理或維安人員，讓網友看了紛紛調侃表示：「急著放炮」、「快點，子彈太多」。但也有人留言為王思聰抱不平 ：「狗仔真有意思，人家去飯店關你屁事」、「能不能給他一點隱私」。

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▲王思聰被民眾拍到載妹子出遊。（圖／翻攝字微博／毒舌扒爺）

▲▼王思聰被民眾拍到開黑色豪車載妹子去飯店。（圖／翻攝自微博／毒舌扒爺）

▲王思聰被民眾拍到載妹子出遊。（圖／翻攝字微博／毒舌扒爺）

31歲「全民老公」王思聰其實6月份才被目擊與21歲大陸網紅共遊新加坡，回國後，馬上被民眾拍到和新妹摟腰雙貼騎車出遊，現在又被直擊與新歡金髮妞前往飯店，一次次出行都成為關注焦點。

▲王思聰被民眾拍到載妹子出遊。（圖／翻攝字微博／毒舌扒爺）

▲王思聰身邊女性友人至多，讓網友感嘆有錢真好。（圖／翻攝自微博／毒舌扒爺

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王思聰, 萬達集團, 國民老公

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