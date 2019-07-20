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劉亦菲曬美照…網傻眼：姐姐禿了！　中分驚見「一道白線」洩髮量危機

記者阮巧雯／綜合報導

大陸女星劉亦菲五官清秀、氣質清新，有著空靈形象，因此有「神仙姐姐」稱號。她近日出國參加活動，上傳一系列仙氣美照，但卻被眼尖網友發現姐姐疑似出現「禿頭」問題，引發部分正反論戰。

▲劉亦菲。（圖／翻攝自微博／劉亦菲）

▲劉亦菲神仙美照，讓粉絲看得如癡如醉。（圖／翻攝自微博／劉亦菲）

照片中，劉亦菲頭戴寬沿草帽，身穿淡鵝黃色公主袖洋裝，就算戴著大墨鏡，清秀臉龐、立體五官依然好吸睛。她坐在敞篷車內，開心欣賞沿路風景，不經意地抓拍讓照片美得像幅畫！而其中一張是她手拿綠色葡萄，下一張突然瞪大雙眼，嘟起潤紅櫻桃小嘴，啾一下獻吻手中葡萄，讓粉絲看了暴動直喊：「我要做那串葡萄！」

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▲劉亦菲。（圖／翻攝自微博／劉亦菲）

▲劉亦菲淘氣獻吻手中葡萄，讓粉絲羨慕：「想當那串葡萄！」（圖／翻攝自微博／劉亦菲）

除了大曬仙氣美照，劉亦菲也上傳一組隨性趴桌照，搞笑寫道：「最後一張是在吸油，哈哈。」沒想到被部分網友發現疑似有禿頭問題，仔細一看，她的烏黑長髮中分，從額頭到腦頂，露出一道明顯白線，引發眾人驚呼：「姐姐注意護髮！不要禿」、「不要總是盯著一條線分頭髮，看！禿了吧」，但同時也有粉絲力挺：「還是美的」、「仙女不在乎這些有的沒的。」

▲劉亦菲。（圖／翻攝自微博／劉亦菲）

▲劉亦菲搞笑寫道，趴在鋪上餐巾紙的桌上是為了吸油。（圖／翻攝自微博／劉亦菲）

▲劉亦菲。（圖／翻攝自微博／劉亦菲）

▲眼尖網友發現劉亦菲似乎有點禿頭危機。（圖／翻攝自微博／劉亦菲）

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