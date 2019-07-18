何超蓮「渾圓雙球」深V包不住！　逆天長腿微開衝浪…網暴動：好大！

記者阮巧雯／綜合報導

「最美千金」何超蓮是身價3000億澳門賭王何鴻燊之女，有著混血基因的她，擁有大眼挺鼻、娃娃般精緻五官，而熱愛健身的她身材更是凹凸有致，近日就PO文分享好天氣可以衝浪的快樂，但火辣身材讓眾多粉絲歪樓直呼：「小心深溝出沒」、「好大」、「太犯規」。

▲何超蓮熱愛衝浪。（圖／翻攝自IG／laurinda_ho）

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照片中，何超蓮雖身穿純白連身泳裝，但性感開高衩設計，讓緊實蜜桃臀和逆天長腿一覽無遺，而她為了在衝浪板上站穩，雙腿微開向前傾的姿勢，加上胸前大深V設計，更是讓雪白渾圓雙峰呼之欲出！雖然PO文寫道：「大好天氣一定要衝浪呀！」但這魔鬼身材讓粉絲好分心，就有網友回覆：「浪好圓，啊不是，是浪好高呀！」不論是大浪還是何超蓮性感身材，都完美詮釋「波滔洶湧」四字。

▲何超蓮火辣身材讓粉絲歪樓直呼：「好大！」。（圖／翻攝自IG／laurinda_ho）

何超蓮能擁有如此好身材除了天生麗質，也靠後天努力不懈維持，除了常在IG分享出席品牌活動、出國旅遊和美食照外，也常常分享參與戶外活動和健身的動態，難怪能擁有如此令人稱羨的完美傲人身材。

▲何超蓮堅持健身保持完美好身材。（圖／翻攝自IG／laurinda_ho）

▼何超蓮熱愛各類型衝浪。（圖／翻攝自何超蓮IG）