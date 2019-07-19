《冰與火》席恩、布蕾妮差點和艾美獎無緣　HBO證實：沒幫他們報名

記者蕭采薇／綜合報導

第71屆艾美獎（Emmy Awards）入圍名單日前揭曉，人氣影集《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）入圍32項破紀錄，更有10位演員獲得包括最佳男、女主角和最佳男、女配角的提名。不過包括「席恩」阿爾菲艾倫 （Alfie Allen）和「布蕾妮」格溫多蘭克利絲緹（Gwendoline Christie），其實都是自行報名。

▲HBO承認並未替「席恩」阿爾菲艾倫報名艾美獎。（圖／《冰與火之歌：權力遊戲》劇照）



一般而言，電視台或播放平台會統一報名獎項，但不見得能顧及到每一位演員，因此由演員的經紀公司各行報名的情形確實也不少見，但能順利獲得提名的機會卻不多。不過這回入圍最佳男、女配角的「席恩」阿爾菲艾倫 和「布蕾妮」格溫多蘭克利絲緹，其實都不是透過HBO報名。

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▲「布蕾妮」格溫多蘭克利絲緹也是自行報名艾美獎。（圖／《冰與火之歌：權力遊戲》劇照）

根據《好萊塢報導者》報導，HBO承認並未將阿爾菲艾倫和格溫多蘭克利絲緹，以及「紅袍女巫」卡莉絲凡荷登（Carice van Houten）列入報名名單中，而是演員的經紀公司斥行為他們報名。但這也表示，即使觀眾對劇情的反應不佳，但仍不減對於演員的正面評價。

▲《冰與火之歌：權力遊戲》獲得32項提名，打破艾美獎單屆入圍的最高紀錄 。（圖／HBO提供）

《冰與火之歌：權力遊戲》風光入圍32項提名。包括將與《絕命律師》、《這就是我們》以及《追殺夏娃》等夯劇競爭「最佳劇情類影集」，同時也入圍包括化妝、攝影、3項最佳戲劇類影集導演等幕後獎項，更包含最受矚目的「編劇」獎。第71屆艾美獎頒獎典禮將於美國時間9月22日晚間5點於落杉磯微軟劇院舉行。