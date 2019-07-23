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《與惡》應思聰入圍金鐘大熱門！林哲熹傻笑：我會害怕

記者林奕如／台北報導

《我們與惡的距離》獲得好口碑，外界視為本屆金鐘獎大熱門，林哲熹飾演罹患「思覺失調症」應思聰走紅，有機會入圍戲劇節目最佳男配角，他傻笑直呼：「不期待就沒有傷害，有期待就會去想，對演員來說『重要是下一個角色』。」入圍當天會看直播？他也拒絕：「別，我會害怕。」

▲《用九柑仔店》林哲熹、陳禕倫。（圖／三立提供）

▲《用九柑仔店》林哲熹、陳禕倫。（圖／三立提供）

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林哲熹新戲出演三立《用九柑仔店》，飾演雷洪年輕時代，他開心分享：「上次遇到雷洪大哥，他拿出手機給我看年輕照片，裸上衣沒穿衣服、染一頭金長髮站在船旁邊，又拿著魚叉，很像雷神索爾。」雷洪曾擁有6個老婆，今年耳中風全跑光，但現在有50歲新歡在身旁，林哲熹沒這桃花運，結巴表示：「若有桃花運，吸引粉絲很好。」

▲《用九柑仔店》林哲熹、陳禕倫。（圖／三立提供）

▲林哲熹為戲還請教黑道大哥。（圖／三立提供）

劇中角色飾演火爆浪子，髒話台詞佔了大部分，林哲熹為了融入角色，事先還請教「黑道大哥」，他表示，透過朋友介紹認識的，大哥以前是在日本組織，現在做生意也學佛，滿可愛的，他本來以為我演流氓，後來看劇本才知道不是，他才說本來想帶我去酒店，叫弟仔揍你一頓就會了，說這樣學最快。

▲《用九柑仔店》林哲熹、陳禕倫。（圖／三立提供）

▲陳禕倫、林哲熹是北藝大學長、弟。（圖／三立提供）

該劇是由台灣最強漫畫IP改編，今林哲熹、陳禕倫演員亮相，其他主角群包括張軒睿、莫允雯、王柏傑、王淨、孫可芳、侯彥西、張文綺、程雅晨、蔡昌憲、丁國琳、林義雄、龍劭華、雷洪、黃西田、王滿嬌等，邱澤特別客串演出。每位演員與漫畫中的人物都忠於原著，這部橫跨60年的故事，在導演及造形師精心巧手改造下，演員完全變一個人彷彿從漫畫中走出來。

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林哲熹, 陳禕倫, 我們與惡的距離, 與惡, 用九柑仔店

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