雷／李國毅《靈異街》收無名女屍！回家一轉身…「她」跟過來了

記者林奕如／台北報導

農曆鬼月即將到來，應景台劇《靈異街11號》登場。李國毅飾演黑道混混阿海，父親經營「下生葬儀社」，從小受到同儕異樣眼光，與父親的矛盾加深。他長大後混黑道，一次火拼頭被槍射中，搶救無效躺在停屍間，沒想到奇蹟發生，他突然睜眼復活，嚇壞停屍間的工作人員。

▲▼李國毅死而復生，突然擁有陰陽眼。（圖／翻攝LINE TV）

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李國毅歷經一次死而復生，突然擁有陰陽眼能力，燈光昏暗之間，身旁站了一些「鬼」，這段畫面及節奏營造十分到位，不少網友直呼：「超可怕，但又好想繼續看下去。」他不想接手家中的葬儀社，但被爸爸生前刑警好友鍾哥（喜翔 飾）叫去命案現場幫忙收無名女屍，以及再遇到難搞的女法醫（簡嫚書 飾）。

▲▼《靈異街11號》演員群陣容堅強。（圖／翻攝LINE TV）

李國毅看到地上一攤血不舒服，沒想到回到家後，發現「她」出現，他嚇到直呼：「我只是來幫忙的。」李國毅演出見鬼反應可以說是相當真實，之前他就曾說過，害怕靈異題材，也不敢看鬼片，他笑說：「如果是我見鬼，我會以跑百米的速度逃跑，我沒辦法像阿海這麼勇敢。」

▲李國毅被無名女屍跟上。（圖／翻攝LINE TV）

該劇十分應景鬼月，演員陣容堅強，加上新銳導演洪子鵬操刀，在試映時就有好口碑，今首播吸引不少網友收看完整版，紛紛留言：「第一集還不錯，最後有被鬼嚇到」、「頭一次看到那麼長又陰的走廊」、「剛剛那個拍女鬼的角度好可怕」，敲碗希望看下集的內容。