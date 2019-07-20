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雷／郭雪芙醉吻劉以豪：我不想要冷靜！脫衣偷情忘了婚禮

記者林奕如／台北報導

《我們不能是朋友》每集引爆討論度，最新一集褚克桓（劉以豪 飾）依舊霸氣十足，堅定分手10年女友，對心動的女孩周惟惟（郭雪芙 飾）窮追不捨，雖然周惟惟在試穿婚紗時殘忍拒絕他，但跟他出差在宜蘭外宿一晚，喝酒過後無法冷靜，兩人脫衣滾床預告，讓粉絲都狂尖叫。

▲郭雪芙《我們不能是朋友》醉後主動吻上劉以豪：我不想要冷靜 。（圖／翻攝愛奇藝）

▲▼郭雪芙和劉以豪出差到宜蘭 。（圖／翻攝愛奇藝）

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▲郭雪芙《我們不能是朋友》醉後主動吻上劉以豪：我不想要冷靜 。（圖／翻攝愛奇藝）

褚克桓先前因承諾及責任，維持和女友高子媛（夏若妍 飾）關係，因為周惟惟出現，讓他鼓起勇氣分手，外界看來他是渣男，但他早已經不愛了原因，是從女友沒跟他商量，就把孩子拿掉那一刻開始，他在有「名義女友」狀況下，出現劈腿行為，卻讓粉絲一面倒心疼他。

▲郭雪芙《我們不能是朋友》醉後主動吻上劉以豪：我不想要冷靜 。（圖／翻攝愛奇藝）

▲▼郭雪芙主動吻上劉以豪 。（圖／翻攝愛奇藝）

▲郭雪芙《我們不能是朋友》醉後主動吻上劉以豪：我不想要冷靜 。（圖／翻攝愛奇藝）

女友高子媛不願意分手，決心要挽回這段感情，更自願當周惟惟婚顧，熱心幫忙籌備婚禮，就是要讓褚克桓死心，褚克桓心急趕去婚紗店，恰好看到周惟惟試穿婚紗，他不甘心看她嫁人，周惟惟則是狠心拒絕：「我要結婚了。」可是事實上，她和未婚夫（孫其君 飾）感情已經出現問題，未婚夫為了工作要飛往上海，決定將兩人婚禮延後半年，周惟惟發火表示：「你決定了才告訴我，你每一個計畫都有我，是因為我配合你，你真的很自私。」

▲郭雪芙《我們不能是朋友》醉後主動吻上劉以豪：我不想要冷靜 。（圖／翻攝愛奇藝）

▲▼郭雪芙酒後再也藏不住自己的內心 。（圖／翻攝愛奇藝）

▲郭雪芙《我們不能是朋友》醉後主動吻上劉以豪：我不想要冷靜 。（圖／翻攝愛奇藝）

周惟惟因為婚禮延後半年心情差，這時和褚克桓出差到宜蘭，外宿一晚喝了酒，再也控制不住內心感情，她醉酒大解放，主動吻上讓她動心的褚克桓：「我不想要冷靜。」兩人脫衣裸身，躺床熱情擁吻，預告一出讓PTT網友狂尖叫，更期待下一集內容。

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劉以豪, 郭雪芙, 夏若妍, 孫其君, 袁艾菲, 陳慕, 我們不能是朋友, 馮凱

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