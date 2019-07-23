童顏CP「激吻20秒」甜到爆！《親愛的》全集提前外洩…楊紫怒了

記者林奕如／綜合報導

今夏都陷在《親愛的，熱愛的》（又名《蜜汁燉魷魚》）追劇風潮，每天讓「上頭女孩」追劇不停，目前該劇還沒播畢，沒想到網上流傳全集片源，激吻20秒甜蜜影片也提前曝光，女主角楊紫直接在微博勸告：「希望大家不要再散播了。」

▲▼李現和楊紫合組「童顏CP」。（圖／翻攝親愛的）

請繼續往下閱讀...





該劇講述軟萌學霸佟年（楊紫 飾）對冷酷電競大神韓商言（李現 飾）一見鍾情，從此開啟女追男浪漫故事。兩人劇中相差10歲，因為一場相親的誤會開始假交往，韓商言個性冷酷火爆，對佟年十分溫柔，喊佟年「小孩」外，還時刻注意佟年安全，李現把人設詮釋到位，出道8年爆紅，每天上熱搜，微博粉絲更是從約4百萬漲到約1千1百萬，並且持續上升中，人氣爆棚。

▲▼劇中大魔王（佟年媽媽）出現，兩人感情轉虐心。（圖／翻攝親愛的）

最新劇情「童顏CP」歷經佟年媽媽阻擋，韓商言想盡各種方式分手，讓佟年傷心落淚，劇情讓粉絲著急，26集開始終於熬過虐心部分，兩人和好轉發糖，吻床戲也接著來，網上流傳一段韓商言在俱樂部激吻佟年20秒影片，佟年抱貓害羞到不給親，精彩片段提前外洩，粉絲打擊盜版狂檢舉。。

▲▼全集外洩，楊紫呼籲不要再散播了。（圖／翻攝親愛的、新浪微博）

女主角楊紫則在微博呼籲：「收到各種來自身邊人的消息，知道了這部戲網上已經被曝光全集的事情，一部劇來自於所有演員、團隊和工作人員們的努力，不希望通過這種方式展現給大家！希望大家不要再散播了，感謝。」