沐浴戲激起坤達慾念！林思宇床戰愛15年偶像羞爆料：腿毛太濃密

記者林奕如／台北報導

坤達在《月村歡迎你》終於要和女主角林思宇（宇宙）正式洞房啦！這對有名無實夫妻落水在飯店過夜，當他看到正在沐浴的小禮（劇中名），激起他意亂情迷的慾念，過夜後也確定彼此的心意。林思宇則爆料坤達的腿毛很濃密，臉靠近坤達的腿時，一直被腿毛弄得很癢，玩笑說：「好在臉沒被腿毛刮傷！」

▲《月村歡迎你》林思宇沐浴戲激起坤達的慾念 。（圖／三立提供）

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林思宇的第一次裸露床戲就獻給該劇，她說跟自己的想像有很大落差，看其他劇時，總是散發出粉紅泡泡，但當自己演床戲卻覺得很彆扭，因為拍攝現場其實有很多人，在沒冷氣空調的狀態下，要不斷的親親抱抱、滾床單，表情卻要表現出很舒服、很享受的感覺，她反而覺得比較像在打仗，彷彿是在艱困的環境中完成任務一樣。

▲林思宇和偶像坤達拍床戲。（圖／三立提供）

林思宇說自己沒想到第一部偶像劇就能和偶像演床戲，本以為能和坤達拍吻戲已經夠夢幻，想不到一看劇本竟然有床戲，後來想想演床戲就可以把坤達摸遍，那是多少粉絲夢寐以求的事情，於是欣然接受，並想著如何把這場床戲演得到位，林思宇笑說：「能跟偶像演床戲，我覺得人生已經很滿足，沒有遺憾了，也已經沒有什麼事情能再超越這件事。」

▲林思宇爆料坤達腿毛濃密 。（圖／三立提供）

劇情設計兩人醒來林思宇抱著坤達的腿睡覺的戲，坤達完全放心的把腿交給林思宇，任由她去摸、去幻想，讓林思宇可以很投入在角色中，盡情發揮。至於安全措施，林思宇說導演對她唯一的裸露要求就是露鎖骨，藉由鎖骨展現女生性感嫵媚的一面，除此之外，其實大家都很保護她，很怕她曝光，所以她感到很有安全感，也很放心去演床戲親吻翻滾等橋段。