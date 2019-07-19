李現霸氣壁咚「突然加戲」親上去！楊紫嬌笑「害羞捂嘴」花絮甜爆

記者林奕如／綜合報導

李現、楊紫主演《親愛的，熱愛的》（又名《蜜汁燉魷魚》）熱播，李現飾演冷酷寡言電競大神韓商言，但一談起戀愛又有反差萌，甜寵劇情狂吸粉絲。最新吻戲花絮片段曝光，他和導演私下商量好「劇本上沒有的吻戲」，壁咚楊紫後直接親上去，楊紫嬌羞的反應，讓人直呼「花絮比正片更甜」。

▲▼李現上演「劇本沒有的吻戲」，楊紫一臉震驚。（圖／翻攝愛奇藝）

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軟萌學霸佟年（楊紫 飾）一見鍾情霸氣的韓商言（李現 飾），上演女追男的浪漫愛情，逐漸融化他的心，歷經假交往、虐心分手後，最新劇情終於發糖，兩人正式交往，她為了男友飛到三亞，戀情逐漸升溫，韓商言一聽到她為了自己熬夜2個晚上做出一款小遊戲給他玩，感動想親上去，卻被KK戰隊其中一個隊員令山（97）硬生生打斷，原本有機會是童顏CP初吻，讓粉絲心急大罵，「97出來挨打」一度衝上熱搜。

▲▼楊紫自然又真實的害羞反應。（圖／翻攝愛奇藝）

最新花絮片段今釋出，其中有一場戲，李現和導演套招，上演「劇本上沒有的吻戲」，楊紫一開始瞪大眼，之後害羞甜笑、用手捂住嘴巴，傻傻愣住聽著李現講台詞，自然又真實的反應，粉紅泡泡滿天飛，這段畫面讓許多人少女心大爆發。

▲▼李現躲避楊紫親吻，讓全場大笑。（圖／翻攝愛奇藝）

為了保留真實反應，下一次吻戲變成楊紫和導演套招，結果她飛撲想親上去，李現第一反應是後退拒絕，惹現場大笑，喊卡之後，楊紫追打李現：「你怎麽回事，我太尷尬了，我跳了然後你沒…，我這樣很沒有面子啊。」李現笑炸直呼：「導演你不能講悄悄話，這招對她有用，對我沒用。我以為她要打我。」楊紫無奈笑：「我為什麼要打你。你太讓我生氣了，我想親你你就躲。」