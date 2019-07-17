記者蕭采薇／綜合報導

來自英國的家庭動畫《粉紅豬小妹》佩佩豬（Peppa Pig）橫跨五大洲風靡全球180個國家，電視動畫系列發行超過21種語言，可說是「兒童界最強天后」。如今天后也確定將跨足唱片界，將於7月19日「正式出道」發行專輯《My First Album》，當中將收錄16首歌曲。

▲《粉紅豬小妹》佩佩豬是風靡全球的兒童界天后。（圖／劇照）

為慶祝《粉紅豬小妹》卡通播放15週年，佩佩豬將發行首張專輯《My First Album》，這個消息許多小朋友和父母都相當期待，但對於同期發片的歌手卻是一大震撼彈。

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▲Iggy Azalea（左）發片強碰佩佩豬。（圖／翻攝自IG）

像是已經五年未發片的27歲澳洲饒舌歌手伊姬阿潔莉亞（Iggy Azalea），發現自己的新專輯《In My Defense》將跟佩佩豬在同一天發行，讓他忍不住在推特絕望表示：「我真的是完了！」

It’s over for me now. https://t.co/pWfsAgUbUz — IGGY AZALEA (@IGGYAZALEA) 2019年7月16日

據悉擔任主角佩佩豬的配音員海莉博蒂（Harley Bird）也會在專輯獻唱，並帶領卡通裡其他動物小朋友大合唱。海莉博蒂從5歲就入行的她替佩佩豬配音，在英國已是家喻戶曉的熱門配音員。粉絲若是在路上看到她，甚至還會直接喊她「佩佩」。隨著年齡增加，海蒂的聲音「價值」還會越來越值錢，達到每小時台幣4萬元。