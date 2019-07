記者蕭采薇/綜合報導

來自英國的家庭動畫《粉紅豬小妹》佩佩豬(Peppa Pig)橫跨五大洲風靡全球180個國家,電視動畫系列發行超過21種語言,可說是「兒童界最強天后」。如今天后也確定將跨足唱片界,將於7月19日「正式出道」發行專輯《My First Album》,當中將收錄16首歌曲。

▲《粉紅豬小妹》佩佩豬是風靡全球的兒童界天后。(圖/劇照)

為慶祝《粉紅豬小妹》卡通播放15週年,佩佩豬將發行首張專輯《My First Album》,這個消息許多小朋友和父母都相當期待,但對於同期發片的歌手卻是一大震撼彈。

▲Iggy Azalea(左)發片強碰佩佩豬。(圖/翻攝自IG)

像是已經五年未發片的27歲澳洲饒舌歌手伊姬阿潔莉亞(Iggy Azalea),發現自己的新專輯《In My Defense》將跟佩佩豬在同一天發行,讓他忍不住在推特絕望表示:「我真的是完了!」

It’s over for me now. https://t.co/pWfsAgUbUz