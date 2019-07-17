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男學生「上英聽課撞鬼」耳機傳詭異女聲：地獄見　墜樓慘死噴腦漿

記者蕭采薇／綜合報導

繼《屍約》《陰地》後，鬼月話題恐怖片《鬼學怨》（Death Whisper），以流傳的恐怖校園傳說「鬼陰聲」為主題。一名男學生因觸犯了傳說禁忌，在英聽課中聽到耳機裡傳來的詭異女聲而卡到陰，他慘遭冤魂迷惑而一步步走到校園頂樓，竟不慎墜樓當場身亡。

▲▼《鬼學怨》男高生英聽課幻聽遇鬼，跳樓慘死腦漿四溢。（圖／威視提供）

▲《鬼學怨》男高生英聽課幻聽遇鬼。（圖／威視提供）

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今年暑假話題鬼片《鬼學怨》中校園靈異傳說一上線後便引發網友們熱烈討論，其中電影裡的「鬼陰聲」傳說更令人毛骨悚然，片中一位男高生因為在上英語聽力課時，聽到原是教學聲音的耳機，傳來「莫名女聲」說著：「你今天會死，我們地獄見。」

▲▼《鬼學怨》男高生英聽課幻聽遇鬼，跳樓慘死腦漿四溢。（圖／威視提供）

▲《鬼學怨》男高生英聽課幻聽遇鬼，跳樓慘死腦漿四溢。（圖／威視提供）

他驚慌四處查看卻發現是自己幻聽的錯覺，被冤靈纏身的他，聽到詭聲後便無意識地獨自爬上學校頂樓，最後慘被半臉全爛的女鬼嚇到，直接從樓頂一躍而下，當場腦漿四溢慘死，死狀悽慘。寫實的英聽課撞鬼劇情，不只讓人心裡發毛，更讓學生們很有共鳴害怕地說：「鬼月快到了，不敢隨便在半夜戴耳機了啦！」、「看完以後上英聽課會有陰影。」

▲▼《鬼學怨》男高生英聽課幻聽遇鬼，跳樓慘死腦漿四溢。（圖／威視提供）

▲《鬼學怨》男高生英聽課幻聽遇鬼，跳樓慘死腦漿四溢。（圖／威視提供）

《鬼學怨》由「東南亞溫子仁」鬼才導演艾文蘇亞迪執導，找來東南亞兩大超人氣新星安格尤納達（Angga Yunanda），及「東南亞小昆凌」的混血女星阿曼達蘿爾思（Amanda Rawles）所主演，《鬼學怨》將於7月26日全台上映。

▲▼《鬼學怨》男高生英聽課幻聽遇鬼，跳樓慘死腦漿四溢。（圖／威視提供）

▲《鬼學怨》以校園恐怖傳說為背景。（圖／威視提供）

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