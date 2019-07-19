ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳艾琳挺5個月孕肚辣穿比基尼　老公「這個舉動」好暖心…網甜翻：要永遠幸福

記者阮巧雯／綜合報導

藝人陳艾琳歷經兩段婚姻，雖然第一段不愉快收尾，但再嫁第二任老公Alex（顏庭笙）之後，現在是幸福準媽媽。她2019年5月2日宣布與老公交往兩年終於懷孕，開心曬出孕肚照，近日又PO文分享與老公合拍的孕婦照，幸福模樣甜翻網友。

▲陳艾琳與老公。（圖／翻攝自IG／chen_ai_ling51）

▲陳艾琳就算肚子已經明顯隆起，但四肢依然纖細。（圖／翻攝自IG／chen_ai_ling51）
照片中，陳艾琳身穿淺灰色比基尼，側面露出懷孕5個多月孕肚，而甜翻一票網友的是，老公享受地閉起雙眼，輕輕地將雙唇親在隆起肚子上，陳艾琳更是露出幸福洋溢燦笑，溫柔地看著老公。照片一PO，網友粉絲全都直喊：「太有愛」、「幸福的媽媽最美」、「希望妳永遠都這麼幸福！」

請繼續往下閱讀...

▲陳艾琳與老公。（圖／翻攝自IG／chen_ai_ling51）

▲老公暖心舉動甜翻眾多網友粉絲。（圖／翻攝自IG／chen_ai_ling51）

陳艾琳自從懷孕後就常常在IG分享孕肚照，記錄在肚子漸漸成長茁壯的小生命，但至今四肢纖細很難看出孕肚，總是照片一發，就引來網友大讚：「很不科學的孕媽咪」、「妳的肚子在哪裡？」除了誇獎她的纖瘦懷孕身材，粉絲也都紛紛送上祝福，希望小寶寶和媽媽都能健健康康。

▲陳艾琳與老公。（圖／翻攝自IG／chen_ai_ling51）

▲不仔細看，根本看不出陳艾琳已經懷孕5個多月。（圖／翻攝自IG／chen_ai_ling51）

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

推薦閱讀

梅根王妃首次電影紅毯　碧昂絲「上深V下高衩」…攝影師快門按不停

梅根王妃首次電影紅毯　碧昂絲「上深V下高衩」…攝影師快門按不停

21歲9億辣媽「HD兩點」看光光　大秀渾圓雙峰…網鼻血狂噴：太誇張！

21歲9億辣媽「HD兩點」看光光　大秀渾圓雙峰…網鼻血狂噴：太誇張！

李孝利「上空」裸穿吊帶褲　側身一站…D級半球全看光！

李孝利「上空」裸穿吊帶褲　側身一站…D級半球全看光！

13歲Elly登時尚雜誌！　小S耐心陪在旁「整理造型」影片曝光…粉讚：慈母大爆發

13歲Elly登時尚雜誌！　小S耐心陪在旁「整理造型」影片曝光…粉讚：慈母大爆發

KID曬「變老臉」…神複製綜藝大哥！　「以後這麼帥我放心了」爽炸

KID曬「變老臉」…神複製綜藝大哥！　「以後這麼帥我放心了」爽炸

21歲億萬女富豪「全裸」入鏡　渾圓雙球全看光…粉絲暴動：「太性感了」

21歲億萬女富豪「全裸」入鏡　渾圓雙球全看光…粉絲暴動：「太性感了」

老臉相機正夯！　玖壹壹健志老10歲撞臉黃渤…洋蔥變身「鄰家爺爺」

老臉相機正夯！　玖壹壹健志老10歲撞臉黃渤…洋蔥變身「鄰家爺爺」

《玫瑰玫瑰我愛你》原唱逝世　享壽96歲…網淚：經典歌后一路好走！

《玫瑰玫瑰我愛你》原唱逝世　享壽96歲…網淚：經典歌后一路好走！

昆凌獨遊倫敦爽看live溫網　周杰倫吃味嗆當「追妻少年」…網：閃瞎了！

昆凌獨遊倫敦爽看live溫網　周杰倫吃味嗆當「追妻少年」…網：閃瞎了！

25年沒見過生父！　他查線索追到屏東「終於在豪宅門口相認」…發現驚人背景

25年沒見過生父！　他查線索追到屏東「終於在豪宅門口相認」…發現驚人背景

《棒棒堂》牙膏現況曝光！　「菜市場擺攤維生」…離婚13年愛妻獨養單親2兒

《棒棒堂》牙膏現況曝光！　「菜市場擺攤維生」…離婚13年愛妻獨養單親2兒

地方辣媽開門整顆透出來！　老實工程師「火熱眼神猛盯」…她低頭看秒崩潰：靠X

地方辣媽開門整顆透出來！　老實工程師「火熱眼神猛盯」…她低頭看秒崩潰：靠X

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

25年沒見過生父！　他查線索追到屏東「終於在豪宅門口相認」…發現驚人背景

《棒棒堂》牙膏現況曝光！　「菜市場擺攤維生」…離婚13年愛妻獨養單親2兒

地方辣媽開門整顆透出來！　老實工程師「火熱眼神猛盯」…她低頭看秒崩潰：靠X

女星試鏡被要求「只穿內衣褲」　結果真的脫了…吳宗憲慌：快制止她！

網翻出《玩很大》暴怒片段！ 吳宗憲走心大罵...他回嗆：你輸了我的尊重

Baby深夜突發「情緒文」認有異狀　3張截圖引519萬人瘋傳：離婚了

「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

地勤忍10年爆：這2韓團態度有夠差！　「吐口水又亂黏口香糖」嗆：行李要我搬？

安苡愛深夜溜進吳宗憲豪宅！　「待到凌晨4點」沒離開…本尊說話了

13歲Elly登時尚雜誌！　小S耐心陪在旁「整理造型」影片曝光…粉讚：慈母大爆發

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

陳艾琳, 顏庭笙, Alex

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 李鎮赫中恐怖「14名魔咒」！高人氣落榜撿到鐘炫、佳恩劇本
  2. 雷／李國毅《靈異街》收無名女屍！回家一轉身…「她」跟過來了
  3. 運勢好壞看面相　眉毛「長這樣」要小心管錢…詹惟中：容易被倒會跳票！
  4. 快訊／《PRODUCE X 101》11人出道名單出爐！　李垠尚壓線擠入
  5. 最美小龍女被P壞了！　「臥蠶消失」變蠟像…他幫還原真面貌
  6. 白家綺合體漂亮親妹！　「大眼＋瓜子臉」複製貼上…網推：一家都美
  7. 梁靜茹練出超狂「11字腹肌」　網一看全傻了：OMG！
  8. 《101》冠軍出爐！金宇碩催淚喊話李鎮赫：感謝你出現在我人生中
  9. 李國毅驚呼：終於見到本尊！　《靈異街11號》片頭片尾曲歌手原來是他
  10. 韓勝宇、曹承衍、李翰潔成功出道！《101》10～3名廝殺出爐

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366