陳艾琳挺5個月孕肚辣穿比基尼　老公「這個舉動」好暖心…網甜翻：要永遠幸福

記者阮巧雯／綜合報導

藝人陳艾琳歷經兩段婚姻，雖然第一段不愉快收尾，但再嫁第二任老公Alex（顏庭笙）之後，現在是幸福準媽媽。她2019年5月2日宣布與老公交往兩年終於懷孕，開心曬出孕肚照，近日又PO文分享與老公合拍的孕婦照，幸福模樣甜翻網友。

▲陳艾琳就算肚子已經明顯隆起，但四肢依然纖細。（圖／翻攝自IG／chen_ai_ling51）



照片中，陳艾琳身穿淺灰色比基尼，側面露出懷孕5個多月孕肚，而甜翻一票網友的是，老公享受地閉起雙眼，輕輕地將雙唇親在隆起肚子上，陳艾琳更是露出幸福洋溢燦笑，溫柔地看著老公。照片一PO，網友粉絲全都直喊：「太有愛」、「幸福的媽媽最美」、「希望妳永遠都這麼幸福！」

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▲老公暖心舉動甜翻眾多網友粉絲。（圖／翻攝自IG／chen_ai_ling51）



陳艾琳自從懷孕後就常常在IG分享孕肚照，記錄在肚子漸漸成長茁壯的小生命，但至今四肢纖細很難看出孕肚，總是照片一發，就引來網友大讚：「很不科學的孕媽咪」、「妳的肚子在哪裡？」除了誇獎她的纖瘦懷孕身材，粉絲也都紛紛送上祝福，希望小寶寶和媽媽都能健健康康。

▲不仔細看，根本看不出陳艾琳已經懷孕5個多月。（圖／翻攝自IG／chen_ai_ling51）