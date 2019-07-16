ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

梅根王妃首次電影紅毯　碧昂絲「上深V下高衩」

記者阮巧雯／綜合報導

電影《獅子王》真人版即將上映，劇中負責配音工作的各大好萊塢演員們，至各地宣傳活動也如火如荼展開。14日在倫敦展開電影首映，現場大咖雲集，不但有負責配音電影角色娜娜的碧昂絲（Beyoncé）以及她老公潔斯（Jay-Z），英國皇室哈利王子（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）也到場參與活動。

▲哈利與梅根出席電影獅子王歐洲首映會。（圖／達志影像）

▲哈利與梅根出席電影獅子王歐洲首映會。（圖／達志影像）

請繼續往下閱讀...

哈利與梅根一出場立馬吸引眾多鎂光燈，而梅根的服裝也成為大家討論焦點，這次她身穿台籍設計師Jason Wu的作品，及膝典雅全黑小禮服，肩膀是透膚薄紗材質，胸部開始則是使用緞面布料，就算是全黑也不失設計感。除了服裝外，此次紅毯對梅根來說更是意義重大，在結婚前身為女星的她當然走過不少紅毯，但這這次電影首映是她第一次以「皇室身分」走紅毯。

▲梅根與碧昂絲一見面便緊緊相擁，開始大談媽媽經。（圖／達志影像）

▲梅根與碧昂絲一見面便緊緊相擁，開始大談媽媽經。（圖／達志影像）

▲兩對夫妻一見面便相談甚歡。（圖／翻攝自IG／sussexroyal）

▲兩對夫妻一見面便相談甚歡。（圖／翻攝自IG／sussexroyal）

除了這對皇室夫婦，美國女歌手碧昂絲的紅毯造型也是非常吸睛，她身穿一襲金色禮服，配上她發亮古銅肌，彷彿希臘神話女神一樣。「上深V下高衩」設計更是讓她完美身材一覽無遺，渾圓東西半球及結實健美雙腿讓現場閃光燈停不下來。最後梅根一見到同為母親的碧昂絲便緊緊相擁，開始大談「媽媽經」，這畫面讓外媒大讚：「太有愛了。」

▲碧昂絲穿著依舊很有自己的風格，一出場便成為全場焦點。（圖／達志影像）

▲碧昂絲穿著依舊很有自己的風格，一出場便成為全場焦點。（圖／達志影像）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

推薦閱讀

韓瑜「兒子」撐4年離世！　孫協志喊過加油…連喪2寶貝：痛哭一夜醒來又落淚

韓瑜「兒子」撐4年離世！　孫協志喊過加油…連喪2寶貝：痛哭一夜醒來又落淚

熱戀傳4天…公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！　利菁：祝有情人終成眷屬

熱戀傳4天…公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！　利菁：祝有情人終成眷屬

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣！　網一看嚇到：差好多

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣！　網一看嚇到：差好多

林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！　中空入鏡…網放大看傻：Wow

林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！　中空入鏡…網放大看傻：Wow

快訊／《蝙蝠俠》男星「睡夢中」逝世！　享年47歲

快訊／《蝙蝠俠》男星「睡夢中」逝世！　享年47歲

楊冪下車「渾圓豪球掉出」網瘋了！　機場穿這樣…男員工「凍未條」回頭看

楊冪下車「渾圓豪球掉出」網瘋了！　機場穿這樣…男員工「凍未條」回頭看

彭于晏確定出局！漫威首位華人英雄《上氣》2大「選角條件」刷掉一批男神

彭于晏確定出局！漫威首位華人英雄《上氣》2大「選角條件」刷掉一批男神

三上悠亞「12分鐘無碼母片」瘋傳！　13歲黑歷史暴牙照曝光…揭業界潛規則

三上悠亞「12分鐘無碼母片」瘋傳！　13歲黑歷史暴牙照曝光…揭業界潛規則

小18歲老公產後憂鬱「封閉自己」　43歲咸素媛崩潰大吵：下車！

小18歲老公產後憂鬱「封閉自己」　43歲咸素媛崩潰大吵：下車！

《大時代》志琳披「爆乳婚紗」半球全露　導演一看傻眼：怎麼拍呀！

《大時代》志琳披「爆乳婚紗」半球全露　導演一看傻眼：怎麼拍呀！

昆凌溫網「渾圓胸型」清楚外露！　林俊傑炫合照Tag周杰倫：我會好好照顧她

昆凌溫網「渾圓胸型」清楚外露！　林俊傑炫合照Tag周杰倫：我會好好照顧她

21歲億萬女富豪「全裸」入鏡　渾圓雙球全看光…粉絲暴動：「太性感了」

21歲億萬女富豪「全裸」入鏡　渾圓雙球全看光…粉絲暴動：「太性感了」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

韓瑜「兒子」撐4年離世！　孫協志喊過加油…連喪2寶貝：痛哭一夜醒來又落淚

熱戀傳4天…公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！　利菁：祝有情人終成眷屬

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣！　網一看嚇到：差好多

林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！　中空入鏡…網放大看傻：Wow

快訊／《蝙蝠俠》男星「睡夢中」逝世！　享年47歲

楊冪下車「渾圓豪球掉出」網瘋了！　機場穿這樣…男員工「凍未條」回頭看

彭于晏確定出局！漫威首位華人英雄《上氣》2大「選角條件」刷掉一批男神

三上悠亞「12分鐘無碼母片」瘋傳！　13歲黑歷史暴牙照曝光…揭業界潛規則

小18歲老公產後憂鬱「封閉自己」　43歲咸素媛崩潰大吵：下車！

《大時代》志琳披「爆乳婚紗」半球全露　導演一看傻眼：怎麼拍呀！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

哈利王子, 梅根, 碧昂絲, 獅子王, Prince Harry, Meghan Markle, Jay-Z

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 女粉「隔膜激吻」被罵翻！　羅志祥「這就是家人」暖護花…周揚青說話了
  2. 「女主角演到一半死亡，用屍體繼續拍」　邱澤：太荒唐！
  3. 傑克葛倫霍「老爹造型」出現在《蜘蛛人：離家日》！網友找到驚呆：漫威要藏多少彩蛋
  4. 噴鼻血！韓勝宇跳《Havana》扣子滑開⋯　性感6塊肌露出
  5. 《木曜4超玩》直攝「北檢之花」　4天點閱破百萬刷新司法紀錄
  6. 梅根王妃首次電影紅毯　碧昂絲「上深V下高衩」…攝影師快門按不停
  7. 《玩命關頭》保羅沃克獨生女被爆出道　「藍眼蛇腰」網讚：天使下凡
  8. 周渝民神隱演藝圈　情侶裝私照曝光「同框F4的他」現蹤…粉絲全哭了！
  9. 呂方認愛清秀妹　怕帶小孩、換尿布「曝結婚進度」
  10. iM短影《明日巨星》歌唱大賽　四大金牌導師親自認證

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366