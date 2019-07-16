記者阮巧雯／綜合報導

電影《獅子王》真人版即將上映，劇中負責配音工作的各大好萊塢演員們，至各地宣傳活動也如火如荼展開。14日在倫敦展開電影首映，現場大咖雲集，不但有負責配音電影角色娜娜的碧昂絲（Beyoncé）以及她老公潔斯（Jay-Z），英國皇室哈利王子（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）也到場參與活動。

▲哈利與梅根出席電影獅子王歐洲首映會。（圖／達志影像）

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哈利與梅根一出場立馬吸引眾多鎂光燈，而梅根的服裝也成為大家討論焦點，這次她身穿台籍設計師Jason Wu的作品，及膝典雅全黑小禮服，肩膀是透膚薄紗材質，胸部開始則是使用緞面布料，就算是全黑也不失設計感。除了服裝外，此次紅毯對梅根來說更是意義重大，在結婚前身為女星的她當然走過不少紅毯，但這這次電影首映是她第一次以「皇室身分」走紅毯。

▲梅根與碧昂絲一見面便緊緊相擁，開始大談媽媽經。（圖／達志影像）

▲兩對夫妻一見面便相談甚歡。（圖／翻攝自IG／sussexroyal）

除了這對皇室夫婦，美國女歌手碧昂絲的紅毯造型也是非常吸睛，她身穿一襲金色禮服，配上她發亮古銅肌，彷彿希臘神話女神一樣。「上深V下高衩」設計更是讓她完美身材一覽無遺，渾圓東西半球及結實健美雙腿讓現場閃光燈停不下來。最後梅根一見到同為母親的碧昂絲便緊緊相擁，開始大談「媽媽經」，這畫面讓外媒大讚：「太有愛了。」

▲碧昂絲穿著依舊很有自己的風格，一出場便成為全場焦點。（圖／達志影像）

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