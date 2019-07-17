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昆凌獨遊倫敦爽看live溫網　周杰倫吃味嗆當「追妻少年」…網：閃瞎了！

記者阮巧雯／綜合報導

昆凌近日前往英國倫敦觀賞溫布頓網球賽，上傳一系列美照讓粉絲大飽眼福，雖此次旅行老公並未同行，但她似乎也挺享受自己一人時光，並po文分享好心情。但周杰倫實在太想念老婆，留言表示將當「追妻少年」，甜蜜回應閃瞎廣大網友。

▲▼周杰倫留言甜蜜告白昆凌，閃瞎大批網友。（圖／翻攝自hannah_quinlivan）

▲周杰倫留言甜蜜告白昆凌，閃瞎大批網友。（圖／翻攝自hannah_quinlivan）

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照片中，昆凌身穿淺色牛仔套裝，內搭淺灰色logo帽T，把頭髮乾淨梳起，俐落簡約造型依然不失時尚，並在po文寫道：「美食、好心情。」從照片可以看出當地陽光明媚，昆凌的心情也相當開心，但周杰倫沒陪在老婆身邊一同享樂似乎有點吃味，在留言寫道：「在（應為再）這樣，我等等要飛去囉。」

▲周杰倫低調現身坎城影展，化身低調小粉絲目送昆凌。（圖／翻攝自新浪電影微博）

▲周杰倫低調現身坎城影展，化身低調小粉絲目送昆凌。（圖／翻攝自新浪電影微博）

網友們看到留言後紛紛大笑表示「太甜蜜了」、「這什麼神仙愛情」、「我要被閃瞎了」，也有一些網友忍不住糾正他：「打錯字！是再不是在啦！」其實周杰倫「寵妻魔人」這個稱號早已眾所皆知，之前老婆參加坎城影展，他不但直升機護送，還身穿黑色帽T和黑色墨鏡，低調到場混入人群中默默目送，只能說周杰倫有「寵妻魔人」、「追妻少年」這兩個稱號真是名副其實。

▲昆凌前往英國倫敦觀看溫布敦網球賽，也不忘與粉絲分享美照。（圖／翻攝自IG／hannah_quinlivan）

▲昆凌前往英國倫敦觀看溫布敦網球賽，也不忘與粉絲分享美照。（圖／翻攝自IG／hannah_quinlivan）

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昆凌, 周杰倫, 溫布頓網球賽, 溫網

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