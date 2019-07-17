老臉相機正夯！　玖壹壹健志老10歲撞臉黃渤…洋蔥變身「鄰家爺爺」

記者阮巧雯／綜合報導

前陣子「童顏相機」頗受歡迎，不少藝人明星都跟上這股潮流，連頒發第30屆金曲最佳國語女歌手獎時，也用童顏相機變臉入圍女歌手們。而如今「老臉相機」正夯，不少國外明星都紛紛po文分享，饒舌團體玖壹壹的健志跟洋蔥也跟風，在IG上傳自己的老臉照，笑翻不少網友。

▲饒舌團體玖壹壹成員健志變臉後撞臉大陸明星黃渤。（圖／翻攝自IG、微博／911ken_g、黃渤）

照片中，明顯看出健志老態許多，臉上不但長出很多皺紋，原本銳利的雙眼也變得無神，他也幽默寫道：「老起來等。」而不少網友認為他不但老了十幾歲，更撞臉大陸知名男電影明星，紛紛留言笑說：「是黃渤！」另一位團員洋蔥也上傳老臉照，他頭戴黑色棒球帽，瞇起雙眼露出和藹微笑，看起來格外慈祥，不少粉絲表示：「像我隔壁阿公。」

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▲洋蔥變老臉後非常慈祥。（圖／翻攝自IG／911_onion）

而變老臉後撞臉其他藝人明星的不只健志，網紅蕭志瑋變臉後不但臉皮眼角秒垮，更是瞬間老了50歲，他自嘲寫道：「我老了以後應該是那種會檢舉別人亂停車的老人。」也表示：「覺得也很像老了的黃百鳴（開心鬼）。」po文一發笑翻不少粉絲，但也有網友認為：「比較像宏都拉斯。」

▲網紅蕭志瑋變老臉後撞臉藝人宏都拉斯，笑翻網友。（圖／翻攝自IG／afunnywii）

