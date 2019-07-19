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運勢好壞看面相　眉毛「長這樣」要小心管錢…詹惟中：容易被倒會跳票！

記者阮巧雯／綜合報導

在現今看重顏值的時代，不管找工作或脫單，五官端正或能否給人乾淨舒服的感覺，都是關鍵必勝點，而面相有時也會影響運勢，不少人為此砸大錢求助醫美。命理師詹惟中就在電視節目上解析，運勢不好的人到底問題都出在哪！

▲詹惟中解析面相。（圖／翻攝自YouTube／叫我神隊友）

▲額頭高四指的人，在職場上較得老闆上司疼愛。（圖／翻攝自YouTube／叫我神隊友）

詹惟中表示，在職場上討老闆喜歡的人，通常都是額頭高約四指，代表左右逢源長輩疼惜，人脈好無往不利，還開玩笑說這種人適合報密，因為老闆特別疼惜。相對地，額頭窄或內陷的人，容易遭上司討厭。錢財方面，鼻孔朝天像豬鼻的人，在職場上出手很大方，揮霍無度財庫守不住，會有盜用公款造成負債或躲債可能，這種人千萬不要當會計或出納。而如果鼻孔不外露，但鼻毛總是會岔出來，這也屬破財現象。

▲詹惟中解析面相。（圖／翻攝自YouTube／叫我神隊友）

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▲詹惟中表示，有這種面相的人盡量少從事會碰到錢的工作。（圖／翻攝自YouTube／叫我神隊友）

再來是現今男女都在意的眉毛，眉毛前密後稀疏的人，心軟重義氣易遭有心人設局，這種人個性非常好，屬於「被斂財型」，容易被倒會或跳票，因為只要有能力絕不會拒絕借錢。而歐美國家從小就非常注重的牙齒，也會影響運勢，像是牙齒大小不一參差不齊的人，人緣就不比整齊潔白的人好，牙齒長得好，代表人緣佳愛情財運兩得意，除了笑起來比較好看，人脈也好，容易聚財可以嫁好先生。

▲詹惟中解析面相。（圖／翻攝自YouTube／叫我神隊友）

▲詹惟中指出，牙齒也是影響運勢關鍵因素之一。（圖／翻攝自YouTube／叫我神隊友）

最後，詹惟中也叮嚀大家痘痘長的位置，也會影響運勢。如果今天痘痘長在人中，代表情侶或夫妻間近期的房事會有點力不從心。長在鼻頭的話要小心破財，會有莫名的錢要繳，長在眉毛裡則是犯小人，而長在法令紋區塊，表示權力衰退，預警自己將遇到一些問題。

▲詹惟中解析面相。（圖／翻攝自YouTube／叫我神隊友）

▲詹惟中表示，痘痘長的位置也會影響運勢。（圖／翻攝自YouTube／叫我神隊友）

▼詹惟中分析面相如何影響運勢。（影片來源：YouTube／叫我神隊友，如被移除請見諒。）

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