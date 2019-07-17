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Joeman認分手咪妃！　「乾妹妹→正宮」扶正內幕被挖出…前女友傷到心碎

記者田暐瑋／綜合報導

YouTuber Joeman（九妹）人氣超高，頻道累積162萬追蹤人數，和另一名女網紅咪妃從乾兄妹昇華成情侶，常在影片中公開放閃，堪稱是人生勝利組，不過他17日坦承雙方已經分手，結束1年感情，不少黑歷史也被挖出，被爆前女友曾抱怨他和咪妃太過親密，最後乾妹妹咪妃果真扶正變正宮，但他常被許多女生包圍，因此讓歷任女友都很不放心。

九妹2018年8月宣布和咪妃交往，一度讓看好兩人的粉絲相當驚喜，但不到1年，他17日在臉書坦承5月已經分手，自責有很多不成熟及不用心的地方，但對分手原因並未多加說明。有網友發現，其實他們從3月開始就幾乎沒有在螢幕前合體放閃，IG也沒有互動，當時就傳出分手消息。

▲九妹和咪妃分手。（圖／翻攝自咪妃IG）

▲九妹和咪妃分手。（圖／翻攝自咪妃IG）

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事實上，在和咪妃交往前，九妹曾透露當時女友就很不滿自己和咪妃走得太近，互動太親密，沒多久他就宣布單身，之後就和咪妃有許多放閃舉動，但他始終稱呼對方是乾妹妹，直到2018年8月乾妹妹上位變成正宮，兩人更是不諱言有結婚打算，感情相當甜蜜。

甚至有網友傳出，個性風趣的九妹女人緣太好，身邊常有正妹環繞，甚至還曾引起女友不滿，猜測可能也是分手原因之一。他在臉書發文後，許多網友留言安慰，「你值得更好的」、「感情的事情本來就很難說」、「還以為是為了結婚變帥開始運動的」、「希望你和咪妃都能找到屬於你們的幸福」。

▲九妹和咪妃分手。（圖／翻攝自咪妃IG）

▲九妹和咪妃分手。（圖／翻攝自咪妃IG）

▲九妹和咪妃分手。（圖／翻攝自九妹IG）

▲九妹和咪妃分手。（圖／翻攝自九妹臉書）

▲九妹和咪妃分手。（圖／翻攝自PTT）

▲網友反應。（圖／翻攝自PTT）

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