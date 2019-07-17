安苡愛深夜溜進吳宗憲豪宅！　「待到凌晨4點」沒離開…本尊說話了

記者田暐瑋、林彥君／台北報導

「國光女神」安苡愛身材前凸後翹、個性開朗，先前因為是吳宗憲的「狗友」，鬧出烏龍緋聞。日前她被目擊深夜獨自搭車到內湖某豪宅，該處豪宅正是吳宗憲的家，直到凌晨4點都沒有離開，而她目前協助憲哥販售副業商品，做起事來得心應手，堪稱是最佳左右手。

據《時報周刊》報導，安苡愛6月28日被目擊現身台北某日本料理餐廳用餐，酒足飯飽後她露出開心笑容，和女友人返回松山區家中，直到深夜11點多，她連衣服都沒換，就又匆匆忙忙搭車趕到內湖某處豪宅社區，且避開正門，從陰暗的庭院進入。

▲安苡愛和吳宗憲。（圖／翻攝自安苡愛、吳宗憲臉書）



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該豪宅就是吳宗憲的住處，安苡愛則是待到凌晨4點都沒有離開，據周刊指出，安苡愛平常生活簡單，除了通告節目外，還會幫忙處理吳宗憲投資的副業產品，不只一次被拍到她在自家門前和人面交，還會到超商包裝寄貨，在私人臉書上也會替吳宗憲徵人、販售，看起來頗有做生意的老闆娘架式。對此，吳宗憲向《ETtoday星光雲》表示：「哎呀他們搞錯了啦⋯⋯」

安苡愛2018年3月時就被拍到坐上吳宗憲的跑車，一起到吳姍儒的餐廳吃飯，且當晚就把憲哥愛犬帶回家，隔天憲哥再來接回，甚至被指關係曖昧，受封「新憲嫂」，事後才澄清這是個大烏龍，雙方剛好同屬「台南幫」和「狗友」的關係，安苡愛則是回：「傻眼，很無聊啊！也不是只有我們啊，還有別人在。」

▲安苡愛。（圖／翻攝自安苡愛臉書）