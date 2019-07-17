地方辣媽開門整顆透出來！　老實工程師「火熱眼神猛盯」…她低頭看秒崩潰：靠X

記者田暐瑋／綜合報導

工程師到府服務眼睛大吃冰淇淋！中華電信工程師日前到辣模T妹家中安裝網路線，卻看到對方「胸前春光」外洩，全程都不敢出聲提醒，但眼睛卻誠實地一直瞄，成了一次難忘經驗。

T妹日前請中華電信工程師到家安裝網路線，對方抵達時她還在床上熟睡，一聽到門鈴聲馬上驚醒，隨手抓了身邊的衣服穿上，就趕快衝去開門，安裝完成後，她發現工程師一直往自己胸前看，但當下也沒有想太多，只覺得對方投射過來的眼神很奇怪。

▲T妹。（圖／翻攝自T妹臉書）



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之後T妹到超商買東西，突然又想起工程師的眼神，低頭往下一看，當場爆出髒話：「靠X！」才發現自己胸前的扣子3顆開了2顆，正面看過去就可能窺探裡面春光，她尷尬說：「難怪今天大家都特別友善，並露出詭異笑容。」她埋怨工程師竟然沒有出聲提醒，但也自嘲：「或許想地方媽媽可能很飢渴，不要打擾她～」

T妹曾透露某次因為要趕飛機，不但沒空化妝，連內褲都忘了帶、忘了穿，「兒子吵了我一整晚…不用睡」，可能是因為這樣才會爬不起來，但她慶幸自己還記得帶護照，「地方媽媽的心聲。」

▲T妹釦子沒扣好。（圖／翻攝自T妹臉書）



T妹身為單親媽媽，一肩扛起養育兒子的責任，提及孩子生父，她曾怒嗆：「對了！你這枚精子很貴，已經給了你爸三百萬！在臨盆前二個星期回來，結果偷把我的帳戶錢全部盜領光！一口飯都不留給你吃，連產費都不留半毛…要我在馬桶自己生下你的概念。」

▲T妹。（圖／翻攝自T妹臉書）



T妹臉書全文：

我這位地方媽媽～ 神經線也太大條了吧！！

昨天 忙兒子一整天，結果已累攤睡過頭⋯ 剛好中華電信工程師要來用網路線，我被門鈴吵醒⋯ 立馬隨便抓著手邊衣服穿，我明明記得自己有扣好、也有拉側邊拉鍊，衝去迎接⋯

安裝完後跟他一起下電梯，他一直往我前面看，當時沒有想很多，只覺得奇怪⋯ 我明明扣好，而且胸部很緊繃！

結果一起走出大門，我開心到超商買東西⋯ 走著走著，回憶起 工程師詭異的眼神！

頭一往下看⋯⋯⋯ 靠北！！

難怪今天大家都特別友善，並露出詭異笑容。

厚⋯ 心想工程師怎麼沒有提醒我⋯ 或許他認為這是新穿法，不好意思說⋯ 也或許想地方媽媽可能很飢渴，不要打擾她～