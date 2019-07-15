劉雨柔公開每周激情頻率！　甜讚「老公肉體很厲害」：感覺到就來

記者林彥君／台北報導

劉雨柔和老公黃育仁結婚2年多，肚皮一直沒傳來好消息，劉雨柔今（15日）上中天《小明星大跟班》，談到懷孕，她說因老公是職業格鬥選手，需長時間陪同老公到出國比賽，擔心有小孩會無法陪同成長，所以目前沒有懷孕打算。至於目前有沒有避孕？劉雨柔害羞地說：「沒有避孕，都已經結婚了，幹嘛要花錢？」

▲劉雨柔和老公婚後甜蜜。（圖／翻攝自Facebook／劉雨柔）

她強調即使婚後2年，和老公的激情還在，「才結婚2年多，沒有激情還得了，萬一生病怎麼辦？畢竟他的肉體還是很厲害，有少啦！但是沒有少很多，該有還是要有，感覺來了就來了，不會阻止。」她邊說邊煽風，害羞地說：「一般平凡人的數字，我好熱喔，一周正常至少會有1、2次。」

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▲劉雨柔分享夫妻情趣。（圖／記者林彥君攝）

劉雨柔認為老公平時就像一個「大小孩」，講話雖然很不正經，但當她想要指責，自己又會因為老公搞怪的表情先笑場，夫妻完全吵不起來，若之後有小孩，已做好家中有2個小孩的打算，「他（老公）現在就是一個死屁孩，如果之後生一個小孩給他，相信他會把小孩帶成另一個死屁孩。」劉雨柔近期籌劃出新書，透露書中內容將會加入老公的分享。