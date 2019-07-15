ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

劉雨柔公開每周激情頻率！　甜讚「老公肉體很厲害」：感覺到就來

記者林彥君／台北報導

劉雨柔和老公黃育仁結婚2年多，肚皮一直沒傳來好消息，劉雨柔今（15日）上中天《小明星大跟班》，談到懷孕，她說因老公是職業格鬥選手，需長時間陪同老公到出國比賽，擔心有小孩會無法陪同成長，所以目前沒有懷孕打算。至於目前有沒有避孕？劉雨柔害羞地說：「沒有避孕，都已經結婚了，幹嘛要花錢？」

▲▼劉雨柔。（圖／翻攝自Facebook／劉雨柔）

▲劉雨柔和老公婚後甜蜜。（圖／翻攝自Facebook／劉雨柔）

她強調即使婚後2年，和老公的激情還在，「才結婚2年多，沒有激情還得了，萬一生病怎麼辦？畢竟他的肉體還是很厲害，有少啦！但是沒有少很多，該有還是要有，感覺來了就來了，不會阻止。」她邊說邊煽風，害羞地說：「一般平凡人的數字，我好熱喔，一周正常至少會有1、2次。」

請繼續往下閱讀...

▲▼劉雨柔。（圖／記者林彥君攝）

▲劉雨柔分享夫妻情趣。（圖／記者林彥君攝）

劉雨柔認為老公平時就像一個「大小孩」，講話雖然很不正經，但當她想要指責，自己又會因為老公搞怪的表情先笑場，夫妻完全吵不起來，若之後有小孩，已做好家中有2個小孩的打算，「他（老公）現在就是一個死屁孩，如果之後生一個小孩給他，相信他會把小孩帶成另一個死屁孩。」劉雨柔近期籌劃出新書，透露書中內容將會加入老公的分享。

《中國好聲音》椅子新功能曝光！　李榮浩一按...那英立馬GG

推薦閱讀

閨蜜失蹤30年！　好奇撬開158kg鐵桶「驚見20歲懷孕女屍」…姊妹爆哭：是她

閨蜜失蹤30年！　好奇撬開158kg鐵桶「驚見20歲懷孕女屍」…姊妹爆哭：是她

大S誇阿雅「牛仔褲很好看」下一句酸爆！　網怒洗版譙：妳居然有朋友

大S誇阿雅「牛仔褲很好看」下一句酸爆！　網怒洗版譙：妳居然有朋友

蕾菈長灘島脫裙…私人沙灘解放比基尼！　一舉手自拍「腋毛炸出」

蕾菈長灘島脫裙…私人沙灘解放比基尼！　一舉手自拍「腋毛炸出」

愛紗貼身白T「渾圓胸型」全看光！　離婚5個月「破褲開到腿根」穿搭破尺度

愛紗貼身白T「渾圓胸型」全看光！　離婚5個月「破褲開到腿根」穿搭破尺度

正宮陪閨蜜看診…一翻看配偶欄秒炸！　她「哭訴一句話」爆出超婊真相

正宮陪閨蜜看診…一翻看配偶欄秒炸！　她「哭訴一句話」爆出超婊真相

蔡依林「直接中空」朝聖網美牆！　鏡頭拉遠…網揪「阿信笑開花」現身了

蔡依林「直接中空」朝聖網美牆！　鏡頭拉遠…網揪「阿信笑開花」現身了

阿公「下面塞滿20顆龍珠」！　養多位嫩妹女友…住院還能「神龍抬頭」超勇猛

阿公「下面塞滿20顆龍珠」！　養多位嫩妹女友…住院還能「神龍抬頭」超勇猛

蔡昌憲2個月減脂10.6%！油肚→精壯8塊肌　網推爆勵志差異：真的猛

蔡昌憲2個月減脂10.6%！油肚→精壯8塊肌　網推爆勵志差異：真的猛

林俊傑溫網朝聖…同框崔始源、白敬亭！　網驚指「後面有國際大咖」

林俊傑溫網朝聖…同框崔始源、白敬亭！　網驚指「後面有國際大咖」

上原亞衣引退3年「首度脫了」！　全身只穿黑色內褲…網友全瘋了

上原亞衣引退3年「首度脫了」！　全身只穿黑色內褲…網友全瘋了

唐綺陽運勢／魔羯想要桃花「必做1件事」！4星座有狀況需要自我整理

唐綺陽運勢／魔羯想要桃花「必做1件事」！4星座有狀況需要自我整理

熱戀傳4天…公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！　利菁：祝有情人終成眷屬

熱戀傳4天…公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！　利菁：祝有情人終成眷屬

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

閨蜜失蹤30年！　好奇撬開158kg鐵桶「驚見20歲懷孕女屍」…姊妹爆哭：是她

大S誇阿雅「牛仔褲很好看」下一句酸爆！　網怒洗版譙：妳居然有朋友

蕾菈長灘島脫裙…私人沙灘解放比基尼！　一舉手自拍「腋毛炸出」

愛紗貼身白T「渾圓胸型」全看光！　離婚5個月「破褲開到腿根」穿搭破尺度

正宮陪閨蜜看診…一翻看配偶欄秒炸！　她「哭訴一句話」爆出超婊真相

蔡依林「直接中空」朝聖網美牆！　鏡頭拉遠…網揪「阿信笑開花」現身了

阿公「下面塞滿20顆龍珠」！　養多位嫩妹女友…住院還能「神龍抬頭」超勇猛

蔡昌憲2個月減脂10.6%！油肚→精壯8塊肌　網推爆勵志差異：真的猛

林俊傑溫網朝聖…同框崔始源、白敬亭！　網驚指「後面有國際大咖」

上原亞衣引退3年「首度脫了」！　全身只穿黑色內褲…網友全瘋了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

劉雨柔, 黃育仁

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《蜘蛛人》差點失去最辣梅嬸！　「連5崩壞髮型照曝光」觀眾跪地謝天
  2. 鐵玫瑰音樂節「KUSO宣傳片」　兩組樂團合體被笑翻！
  3. 贈票╱生活價值要靠自己去領悟　《電梯男孩的奇蹟》告訴你「按電梯」也行
  4. 顧女兒邊忙工作！　阿沁「一次4國語言」小孩：以為火星話
  5. 劉雨柔公開每周激情頻率！　甜讚「老公肉體很厲害」：感覺到就來
  6. 女粉絲街頭捕獲野生吳彥祖　網哭喊：為何不是我！
  7. 鄭秀文、許志安「出軌風波」首度同框！　網噓爆：不想看到他
  8. 《聲林》許莉潔合唱吳東翰！　曝開嗓秘訣「先聊天大笑」
  9. 防彈少年團V自爆得了「這個病」　可愛舉動背後原因令人心疼
  10. 小蠻「耳上3公分」造型曝光！　披「空少」制服露壞笑電暈上萬女粉

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366