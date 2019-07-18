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古力娜扎、張翰爆復合！　收花賀卡秘藏「情侶圖案」成亮點

記者阮巧雯／綜合報導

27歲大陸女星古力娜扎爆與前男友張翰復合！她2015年大方認愛張翰，兩人穩定交往3年後，在2017年10月卻宣布分手，讓看好兩人的粉絲感到非常惋惜。而近日她在新劇記者會收到一個匿名花籃，賀詞內容藏玄機，讓外界瘋猜與張翰復合。

▲張翰被傳熱戀熟女。（圖／翻攝自微博／張翰、我是娜扎）

▲張翰與古力娜扎穩定交往3年後，於2017年10月宣布和平分手。（圖／翻攝自微博／張翰、我是娜扎）

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有網友曬出照片，古力娜扎新劇記者會現場，出現一個神祕匿名花籃，上面插滿各色鮮豔花朵，而賀卡上只有短短一句「祝猴子新劇收視長虹！」其中，「猴子」表情符號洩漏玄機，讓外界瘋猜這花籃是前男友張翰送的，因為猴子是兩人還在交往時，男方對女方愛的暱稱。

▲古力娜扎新劇發表會上收匿名花籃，外界猜測是前男友張翰送的，而兩人疑似復合。（圖／翻攝自微博／瓜醬美日爆料）

▲古力娜扎新劇發表會上收匿名花籃，外界瘋猜是前男友張翰送的。（圖／翻攝自微博／瓜醬每日爆料）

▲古力娜扎新劇發表會上收匿名花籃，外界猜測是前男友張翰送的，而兩人疑似復合。（圖／翻攝自微博／瓜醬美日爆料）

▲▼張翰先前PO中就出現過「猴子」符號，內容也恰巧呼應古力娜扎發文。（圖／翻攝自微博／瓜醬每日爆料）

▲古力娜扎新劇發表會上收匿名花籃，外界猜測是前男友張翰送的，而兩人疑似復合。（圖／翻攝自微博／瓜醬美日爆料）

不少網友看了紛紛留言：「復合吧，兩人挺配的。」但也有網友表示：「如果是為新劇炒作我會生氣」、「放過兩人不要再造謠了。」但也有另一微博八卦帳號爆料，這神秘匿名花籃是某電視台工作人員送的，而古力娜扎也被發現微博取關張翰，連先前公開文章與生日祝福都刪掉了。

圖／翻攝自微博／八組兔爆料

▲微博八卦帳號爆料，花籃是某電視台工作人員送的，且古力娜扎微博也已取關張翰。（圖／翻攝自微博／八組兔區爆料）

▲古力娜扎微博取關張翰。（圖／翻攝自微博／八組兔區爆料）

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