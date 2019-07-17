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專訪／超夯「泰流」沒跟上已落伍！　Slot Machine：台灣人像認識我們10幾年

記者蕭采薇／專訪

你是否有感覺，身邊的人去泰國玩、看泰劇、聽泰文歌的人，似乎越來越多了。無論你是否有發現，「泰流」確實正是一股自東南亞慢慢向外擴散，卻也不可抵擋的勢力。算是這幾年較早開始在台灣發展的泰國樂團Slot Machine尤其有感觸，成員們表示，因為來過台灣，反而成為他們進一步邁向歐美市場的關鍵。

▲▼泰團Slot Machine來台參加《覺醒音樂祭》演出。（圖／Slot Machine提供）

▲泰團Slot Machine再度來台參加《覺醒音樂祭》演出。（圖／Slot Machine提供）

從五月的「泰國小王子」Phum Viphurit來台開唱門票完售，六月初金曲音樂節請到泰國樂團Getsunova演出，全場大合唱的畫面嚇到不少與會的「音樂人」，再到近年來多組泰國BL劇「男男CP」演員們來台開見面會。「泰流」乍聽之下是小眾次文化，但其實早已累積一票鐵粉，死心踏地和狂熱程度一點也不輸哈韓族、哈日族。

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▲▼《愛情理論》泰星Off、Gun粉絲見面會。（圖／記者黃克翔攝）

▲除了歌手，泰劇近來也超夯，圖為《愛情理論》演員Off、Gun粉絲見面會。（圖／記者黃克翔攝）

在2015年就來台參加《超犀利趴》的Slot Machine，算是近幾年較早來台演出的歌手。這組樂團有著在YouTube單首歌曲點擊破億的實力，果真一鳴驚人！成員們接受《ETtoday星光雲》專訪時表示：「那時候明明是我們第一次在台灣表演，但台下粉絲像認識我們十幾二十年，非常熱情一直唱著我們唱。」

▲▼泰團Slot Machine來台參加《覺醒音樂祭》演出。（圖／Slot Machine提供）

▲Slot Machine連續多年受邀來台演出，累積不少死忠歌迷。（圖／Slot Machine提供）

Slot Machine因此成了台灣樂迷心中「泰國樂團」的代表，也讓他們在之後幾年多次受邀來台演出。成員們不諱言，跨足台灣的美好經驗，成為他們更有勇氣進一步去挑戰歐美市場的養分。

近來發行全英文專輯的Slot Machine，誠實的說，做這張專輯最難的地方就是要「打破界限」。光是以語言為例，主唱Foet說道：「因為英文不是我們的母語，因此要用歌詞精準的表達想法，事件有點困難的事。」他們求了不少朋友幫忙，特別是澳洲籍的專輯製作人。Slot Machine說：「我們會討論一些想法，和歌曲延伸出去的概念，因為並不想一直寫情歌。」

▲▼泰團Slot Machine來台參加《覺醒音樂祭》演出。（圖／Slot Machine提供）

▲Slot Machine。（圖／Slot Machine提供）

已經在歐洲插旗演出的Slot Machine，興奮地向《ETtoday星光雲》記者分享：「我們到了歐洲，就跟台灣一樣，那些觀眾像是認識我們10幾年那樣的熱情。」而身為「泰流」的先驅者，聽到台灣越來越多人開始對泰國的歌曲、戲劇有興趣，他們也開心表示：「這是非常好的消息，我們應該要聯合起來，把我們的文化傳達出去。」

▲▼泰團Slot Machine來台參加《覺醒音樂祭》演出。（圖／Slot Machine提供）

▲Slot Machine。（圖／Slot Machine提供）

當然他們也沒忘記台灣，來台多次，團員們早都是台灣通，提起台灣印象，他們不約而同地笑說：「珍珠奶茶！」但又馬上補充：「可是現在曼谷也很容易喝到了，所以真的很懷念的食物，應該是牛肉麵。」Slot Machine也笑說：「還有台灣的KTV，房間很大，還有很多食物。」

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