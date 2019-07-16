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D.O.軍裝照曝光！根本《與神同行》劇照　網驚：拜託不要讓他拿槍！

記者蕭采薇／綜合報導

南韓大勢男團EXO出道7年，團員陸續面臨兵役年齡限制，而成員D.O.（本名：都敬秀）則自願申請入伍並於1日報到。16日流出一張D.O.在軍中的軍裝照，他戴上軍帽坐在隊伍的最左邊，照片流出後讓不少網友都說，簡直就是《與神同行》裡的「關懷兵」元東延。

▲▼D.O.軍裝照簡直就是《與神同行》裡的「關懷兵」元東延。。（圖／翻攝自韓網）

▲D.O.曾在《與神同行》飾演「關懷兵」元東延。（圖／劇照）

1993年出生的D.O.其實可以晚兩年，但他決定自願入伍，7月1日以現役陸軍身分當兵去。他在軍中的照片也陸續流出，繼先前名牌寫著「第一中隊1小隊1分隊001號都敬秀」的照片後，16日又流出一張D.O.在軍中的軍裝照。

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D.O.一臉端正嚴肅的模樣和平常沒有兩樣，只是因為穿上了軍裝，更讓人想起他飾演的經典角色－《與神同行》裡的「關懷兵」元東延，也讓有網友直呼：「D.O.的同袍真的太幸運了！」也有人開玩笑說：「不要讓他拿到槍！」

▲▼D.O.軍裝照簡直就是《與神同行》裡的「關懷兵」元東延。。（圖／翻攝自韓網）

▲D.O.軍裝照簡直就是《與神同行》裡的「關懷兵」元東延。（圖／翻攝自韓網）

D.O.雖沒公開當兵地點，但留了一首歌曲《That’s okay》當作送給歌迷的「禮物」。粉絲雖沒能目送他入伍，但EXO官方臉書在當天貼出3張合體照，除了大哥Xiumin已經入伍無法到場，其餘8人久違合體現身，就連長年在大陸活動的張藝興都罕見趕到現場，他們摸著D.O.的小平頭，臉上露出燦爛笑容，令歌迷相當激動。

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EXO, D.O., 與神同行

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