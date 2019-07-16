「蜘蛛女」辛蒂亞嗑藥進勒戒所飆超高收視　《高校十八禁》宣布開拍第二季

記者蕭采薇／綜合報導

熱門美國影集《高校十八禁》（EUPHORIA）宣布將開拍第二季，HBO節目部執行副總監法蘭雀絲卡奧爾西（Francesca Orsi）表示：「《高校十八禁》主創山姆李文森（Sam Levinson）打造了一個不可思議的世界，同時由才華洋溢的辛蒂亞（Zendaya）領銜詮釋。我們很榮幸主創選擇讓這部極具開創性的影集在HBO上播映。我們也期待能夠跟著這些情感複雜且濃烈的角色，繼續他們在這個充滿挑戰的世界中所要經歷精彩的旅程。」

▲《高校十八禁》辛蒂亞（右）飾演從勒戒所離開的17歲少女。（圖／HBO提供）

《高校十八禁》故事圍繞在正值青春年華的17歲少女Rue Bennett（辛蒂亞飾演），剛從勒戒所離開的她，正試圖理解未來該有的模樣。直到她認識了跨性別者Jules Vaughn（Hunter Schafer飾演）。Jules Vaughn因父母離異而搬到鎮上，她與Rue Bennett都試圖在人生中找尋自己的歸屬。

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▲《高校十八禁》談論高中生自我認同等等問題。（圖／HBO提供）

第一季共8集已於6月17日首播，目前每星期一晚間10點於HBO 頻道與美國同步首播全新一集。《高校十八禁》由曾參與《蜘蛛人：返校日》辛蒂亞領銜主演，並由山姆李文森擔任主創及編劇，同時執導該季其中5集。故事圍繞在一群高中青少年身上，還有他們生活中的毒品、性、認同、創傷、社群媒體、愛情，以及友誼。

▲《高校十八禁》當然也少不了愛情元素。（圖／HBO提供）

《高校十八禁》收視表現亮眼，該劇無論是在有線電視的收視率或線上平台的收看人口都持續攀升中，《高校十八禁》於全美首播時的收視人口更高達55萬人次。用不同以往的方式講述青春期可能遭遇的種種問題，無論是對周遭的探索、以物質生活為首的狐群狗黨，或是充滿焦慮等複雜情緒的日常生活。

▲《高校十八禁》也少不了高中生姐妹友誼劇情。（圖／HBO提供）