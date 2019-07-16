史萊哲林加50分！跩哥馬份「天堂般嗓音」飆情歌　粉：唱給哈利波特嗎？

記者蕭采薇／綜合報導

由同名小說改編的《哈利波特》系列電影捧紅了大批童星，故事也被人津津樂道至今。其中飾演邪惡反派「跩哥馬份」的湯姆費頓（Tom Felton），近來在IG上傳多組拿著自他自彈自唱的影片，讓粉絲震驚說道：「你的嗓音讓人像在天堂一般！」展現意外的才華。

▲哈利波特與跩哥馬份在故事中是死對頭。（圖／劇照）

湯姆費頓的歌聲和感染力令許多影迷驚艷，還有人留言開玩笑回道：「史萊哲林加50分！」也有人稱讚：「跩哥天堂般的嗓音讓我哭了。」而他也唱小清新情歌，不少粉絲入戲太深，在下方回覆：「這首是唱給艾瑪華森（飾演妙麗）的嗎？」、「要給丹尼爾雷德克里（飾演哈利波特）的吧？」

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▲跩哥馬份唱情歌，粉絲亂入問「要給丹尼爾雷德克里的？」（圖／翻攝自IG）

事實上，童星出身的湯姆費頓除了因為電影作品被人熟知外，他還出過多張迷你專輯（EP）及多首單曲，同時也是唱片公司Six String Productions的創始人之一。他的首支單曲《日落的剪影》（Silhouettes in Sunsets）於2008年在YouTube上發布，早期也曾以「Feltbeats」的藝名推出數張迷你專輯。

▲湯姆費頓的另一個身份就是歌手。（圖／翻攝自IG）