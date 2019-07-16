ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

史萊哲林加50分！跩哥馬份「天堂般嗓音」飆情歌　粉：唱給哈利波特嗎？

記者蕭采薇／綜合報導

由同名小說改編的《哈利波特》系列電影捧紅了大批童星，故事也被人津津樂道至今。其中飾演邪惡反派「跩哥馬份」的湯姆費頓（Tom Felton），近來在IG上傳多組拿著自他自彈自唱的影片，讓粉絲震驚說道：「你的嗓音讓人像在天堂一般！」展現意外的才華。

▲▼哈利波特與跩哥馬份。（圖／劇照）

▲哈利波特與跩哥馬份在故事中是死對頭。（圖／劇照）

湯姆費頓的歌聲和感染力令許多影迷驚艷，還有人留言開玩笑回道：「史萊哲林加50分！」也有人稱讚：「跩哥天堂般的嗓音讓我哭了。」而他也唱小清新情歌，不少粉絲入戲太深，在下方回覆：「這首是唱給艾瑪華森（飾演妙麗）的嗎？」、「要給丹尼爾雷德克里（飾演哈利波特）的吧？」

請繼續往下閱讀...

▲▼跩哥馬份唱歌。（圖／翻攝自IG）

▲跩哥馬份唱情歌，粉絲亂入問「要給丹尼爾雷德克里的？」（圖／翻攝自IG）

事實上，童星出身的湯姆費頓除了因為電影作品被人熟知外，他還出過多張迷你專輯（EP）及多首單曲，同時也是唱片公司Six String Productions的創始人之一。他的首支單曲《日落的剪影》（Silhouettes in Sunsets）於2008年在YouTube上發布，早期也曾以「Feltbeats」的藝名推出數張迷你專輯。

▲▼跩哥馬份唱歌。（圖／翻攝自IG）

▲湯姆費頓的另一個身份就是歌手。（圖／翻攝自IG）

推薦閱讀

Joy雪膚紅髮被讚「真人版小美人魚」　美嗓飆主題曲⋯網聽哭：妳才是愛麗兒！

Joy雪膚紅髮被讚「真人版小美人魚」　美嗓飆主題曲⋯網聽哭：妳才是愛麗兒！

呼麻男偶像法庭告白：還想繼續交往　毒女友感動「當場向他求婚」

呼麻男偶像法庭告白：還想繼續交往　毒女友感動「當場向他求婚」

佳恩離開8年Pledis「宣佈新動態」　粉淚：還能看到妳太幸福！

佳恩離開8年Pledis「宣佈新動態」　粉淚：還能看到妳太幸福！

「蜘蛛女」辛蒂亞嗑藥進勒戒所飆超高收視　《高校十八禁》宣布開拍第二季

「蜘蛛女」辛蒂亞嗑藥進勒戒所飆超高收視　《高校十八禁》宣布開拍第二季

王嘉爾IG突然「取關一半名單」傳和Mark有關　粉絲和團飯戰翻：少團魂綑綁！

王嘉爾IG突然「取關一半名單」傳和Mark有關　粉絲和團飯戰翻：少團魂綑綁！

減肥節目冠軍瘦下來脫魯娶老婆　13年後「爆肥到400公斤」下場超淒慘

減肥節目冠軍瘦下來脫魯娶老婆　13年後「爆肥到400公斤」下場超淒慘

雪莉「深夜秀舌技」迷濛眼神片曝光　雙層黑眼圈掉到臉頰！粉驚：妳到底怎麼了？

雪莉「深夜秀舌技」迷濛眼神片曝光　雙層黑眼圈掉到臉頰！粉驚：妳到底怎麼了？

「一世代」連恩出道9年男人味爆棚　性感全裸入鏡「露屁照」粉暴動

「一世代」連恩出道9年男人味爆棚　性感全裸入鏡「露屁照」粉暴動

小賈斯汀鬆口透露與海莉「生子計畫」　脫口大叔笑話⋯網全傻眼

小賈斯汀鬆口透露與海莉「生子計畫」　脫口大叔笑話⋯網全傻眼

13歲房間貼滿他海報　怪奇比莉4年後圓夢「合唱小賈斯汀」網讚：最成功迷妹！

13歲房間貼滿他海報　怪奇比莉4年後圓夢「合唱小賈斯汀」網讚：最成功迷妹！

韓瑜「兒子」撐4年離世！　孫協志喊過加油…連喪2寶貝：痛哭一夜醒來又落淚

韓瑜「兒子」撐4年離世！　孫協志喊過加油…連喪2寶貝：痛哭一夜醒來又落淚

熱戀傳4天…公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！　利菁：祝有情人終成眷屬

熱戀傳4天…公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！　利菁：祝有情人終成眷屬

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

韓瑜「兒子」撐4年離世！　孫協志喊過加油…連喪2寶貝：痛哭一夜醒來又落淚

熱戀傳4天…公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！　利菁：祝有情人終成眷屬

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣！　網一看嚇到：差好多

林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！　中空入鏡…網放大看傻：Wow

快訊／《蝙蝠俠》男星「睡夢中」逝世！　享年47歲

彭于晏確定出局！漫威首位華人英雄《上氣》2大「選角條件」刷掉一批男神

楊冪下車「渾圓豪球掉出」網瘋了！　機場穿這樣…男員工「凍未條」回頭看

三上悠亞「12分鐘無碼母片」瘋傳！　13歲黑歷史暴牙照曝光…揭業界潛規則

小18歲老公產後憂鬱「封閉自己」　43歲咸素媛崩潰大吵：下車！

21歲億萬女富豪「全裸」入鏡　渾圓雙球全看光…粉絲暴動：「太性感了」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

跩哥馬份, 哈利波特, 湯姆費頓, Tom Felton

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 胡一天《蜜汁燉魷魚》天才大神帥炸！暗戀電競女神10年：我屬於她
  2. 何嘉文尪製造浪漫！排隊一小時半...水餃店共進燭光晚餐
  3. 拜完龍山寺月老認愛…2天後神反轉！　女星爆「是小三」男友護愛
  4. 鄭俊英、崔鍾訓否認性侵！　反咬「黃金手機違法」⋯韓網爆氣：有破綻
  5. Tinder砲友變男友⋯爽遊東歐一夜情玩出真愛！導演承認：真實故事
  6. 唐嫣藏不住了！一PO照「螢幕反射圓球肚」　究竟有沒懷孕…真實身材曝光
  7. 史萊哲林加50分！跩哥馬份「天堂般嗓音」飆情歌　粉：唱給哈利波特嗎？
  8. 遭報導涉入貴婦團詐健保案　李晶玉告華視獲償20萬
  9. 60年代老片《燒肉粽》重新翻拍！向台語片黃金年代致敬
  10. 前女團隊長被碰胸、下體緊貼！變態背後熊抱..她淡定回4字

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366