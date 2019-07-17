尹鈞相演老師自嘲「回不去了」　崔振赫報殺弟仇淪落！

記者吳睿慈／綜合報導

近年來社會議題、揭露強權等戲劇大受歡迎，韓劇的題材也逐漸多樣化，從年初的《圈套》、《自白》、《VOICE 3》等作品都因劇中案件引發不少討論，即將於本周登場的《Mr.臨時老師》、《Justice魔鬼正義》、《天才醫生車耀漢》都非浪漫愛情的類型，其中尹鈞相、崔振赫分別飾演為達目的不擇手段的律師，「悲劇主角」逐漸成為另一種新潮流。

▲尹鈞相演老師自嘲回不去了。（圖／愛奇藝台灣站提供）



尹鈞相在戲劇《Mr.臨時老師》飾演一名市儈律師奇武赫，為查明殺人事件，化名奇江載以老師的身分潛入貴族名校。他16日出席戲劇發布記者會，灑脫表示從來不會考慮收視率高低的問題，「只要我們與工作人員盡力將作品拍好，大眾一定會再給予肯定的眼光」，而他這次以「律師」、「老師」雙重身分演出，面對一群高中生演員，卻因此感受到年齡的差異，自嘲「再也回不去了」。該劇將在愛奇藝台灣站播岀。

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▲▼崔振赫為報殺弟仇淪落。（圖／愛奇藝台灣站、龍華電視提供）



另一個悲劇人物崔振赫，他在《Justice魔鬼正義》扮演律師李泰京，為找尋殺死弟弟的真兇，寧可成為上流社會孫賢周的左右手，專為有錢人收拾殘局，卻逐漸抵擋不了權錢誘惑而墮落。他在接受訪問時回答：「當我看了劇本就覺得很有意思，李泰京這個角色雖然一開始可能會受到眾人責罵，但是故事劇情非常震撼，也有挑戰性，尤其聽到孫賢周前輩要出演，我想一定要參與。」該劇18日起，每周四、五在愛奇藝台灣站、歡樂看FainTV上架播岀。